Le dicen “la Catedral del Ferrocarril”: es la estación de tren más linda del mundo y cuenta con una cúpula de cristal de 75 metros.

La Estación Central de Amberes, en Bélgica, se ha consolidado como una de las construcciones ferroviarias más impresionantes del mundo. Conocida como la Catedral del Ferrocarril, este emblemático edificio combina historia, arquitectura y funcionalidad en un espacio que deslumbra tanto a viajeros como a turistas. Inaugurada en 1905, su diseño monumental y sus detalles la posicionan como una de las estaciones más bellas de Europa.

Ubicada en la plaza Astrid, la Estación Central de Amberes ha sido destacada en múltiples ocasiones por medios internacionales como una de las estaciones más hermosas del mundo. Su transformación a lo largo de los años, incluyendo la incorporación de túneles y nuevos niveles subterráneos, la convirtió en una infraestructura moderna sin perder su esencia histórica.

Le dicen “la Catedral del Ferrocarril”: es la estación de tren más linda del mundo y cuenta con una cúpula de cristal de 75 metros. Wikipedia

Joya arquitectónica con cúpula de 75 metros

La estación se halla constituida por una marquesina de acero que protege los andenes y un edificio de piedra de estilo ecléctico. La estructura metálica, diseñada entre 1895 y 1899 por Clement van Bogaert, alcanza los 43 metros de altura, 186 metros de longitud y 66 metros de ancho.

Por su parte, el edificio principal fue erigido entre 1899 y 1905 por Louis Delacenserie, quien se inspiró en el Panteón de Roma. La parte más elevada presenta una majestuosa cúpula de 75 metros. Asimismo, el conjunto incluye arcos de hierro, vidrieras, revestimientos de mármol -más de 20 tipos distintos- y amplias escalinatas, lo que le confiere una estética reminiscentemente palaciega de estilo barroco.

Le dicen “la Catedral del Ferrocarril”: es la estación de tren más linda del mundo y cuenta con una cúpula de cristal de 75 metros. Wikipedia

Transformación de terminal a nodo ferroviario moderno

Originalmente, los trenes debían entrar y salir por el mismo punto, ya que la estación funcionaba como terminal. Sin embargo, en 2007 se inauguró un túnel ferroviario que conecta la estación con el norte de la ciudad, permitiendo que los trenes continúen su recorrido sin interrupciones.

Entre 2000 y 2009, la capacidad del vestíbulo ferroviario se duplicó con la incorporación de andenes en dos niveles subterráneos. Este rediseño convirtió a la estación en un punto clave de conexión dentro de Bélgica y con otros países, facilitando los viajes hacia destinos como Gante o Brujas.

Servicios y tiendas cercanas, con conexión rápida a la ciudad

La Estación Central de Amberes no solo destaca por su arquitectura, sino también por la amplia gama de servicios que proporciona. En su interior se pueden encontrar tiendas como Yves Rocher, farmacias y librerías como Relay, además de supermercados donde adquirir productos alimenticios para el viaje.

Asimismo, dispone de diversas alternativas gastronómicas, tales como Café-Basserie Royal, Einstein Koffie y Starbucks para el disfrute de bebidas y restaurantes como Yam Yam, Panos, Döner Company y Frituur Centraal. En su exterior, un extenso bulevar comercial enlaza con el Barrio de los Diamantes y Chinatown, repleto de tiendas y restaurantes.

Adicionalmente, la estación ofrece servicios prácticos como alquiler de bicicletas, consignas para equipaje y oficinas de objetos perdidos. Gracias a su conectividad, es factible llegar directamente desde ciudades como Ámsterdam, Schiphol o Breda, consolidándola como una de las principales puertas de acceso a Bélgica.