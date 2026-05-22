En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este viernes, 22 de mayo de 2026 en España es de 440,39 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,45%.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esta tendencia indica un aumento en el valor del Bitcoin Cash respecto al euro.

La evolución reciente de Bitcoin Cash evidencia una tendencia bajista: en la última semana retrocedió -6.36% y en el último año acumuló una variación de -37.31%, lo que refleja una rentabilidad negativa tanto en el corto como en el largo plazo y subraya la persistente debilidad del activo en este periodo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana ha sido del 47.16%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 52.36%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 430,8 euros.