En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este viernes, 22 de mayo de 2026 en España es de 89.142,46 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -1,11%.

En los últimos días, el precio del Bitcoin ha tenido una tendencia positiva, mientras que el euro ha mostrado una estabilidad en su valor.

Esto sugiere que el interés en el Bitcoin está aumentando, a la vez que el euro se mantiene constante sin grandes fluctuaciones.

En la última semana, la cotización de Bitcoin registró un descenso de -0.98%, señalando un leve debilitamiento de corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una variación de -34.57%, lo que refleja una fase bajista pronunciada y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión durante ese periodo. En conjunto, la evolución muestra movimientos recientes moderados pero un deterioro anual significativo, resultando en pérdidas a 12 meses pese a la relativa estabilidad semanal.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin es del 9.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que esta cifra es menor que la volatilidad anual del 35.00%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.