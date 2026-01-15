Esta será la nueva edad de jubilación a partir de 2026, según confirmó el Gobierno.

La jubilación y el sistema de pensiones se han convertido en una de las principales inquietudes de los ciudadanos. Con una población cada vez más envejecida, el Gobierno de España busca ajustar los modelos de retiro para asegurar su sostenibilidad y garantizar estabilidad económica a las próximas generaciones.

Es por ello que desde el 1 de enero, los trabajadores en España que quieran jubilarse con el 100% de la pensión tendrán que tener 66 años y diez meses cumplidos. Este será el último paso del periodo de transición iniciado en 2013 para alcanzar los 67 años como edad legal ordinaria.

El Gobierno de España anunció que aumentará gradualmente la edad de jubilación en los próximos años.

Cambio en la edad de jubilación para 2026

La edad de jubilación suele ir cambiando con los años. Mientras que en 2025 esta se situaba en los 66 años y 8 meses, a partir de 2026 la edad de la jubilación ordinaria se retrasará dos meses, por lo que se podrá hacer a los 66 años y 10 meses en caso de que se cuente con menos de 38 años y 3 meses cotizados.

No obstante, para las personas que tengan una larga vida laboral y superen el baremo de cotización, este 2026 podrán seguir jubilándose a los 65 años.

Además, este año se aplicarán otros cambios relacionados con el sistema de pensiones. Uno de ellos será la puesta en marcha de un sistema dual de cálculo que permitirá a los futuros jubilados escoger de forma automática la fórmula que mejor determine su base reguladora.

Año Edad legal Para jubilarse a los 65 años 2013 65 años y 1 mes 35 años y 3 meses o más 2014 65 años y 2 meses 35 años y 6 meses o más 2015 65 años y 3 meses 35 años y 9 meses o más 2016 65 años y 4 meses 36 o más años 2017 65 años y 5 meses 36 años y 3 meses o más 2018 65 años y 6 meses 36 años y 6 meses o más 2019 65 años y 8 meses 36 años y 9 meses o más 2020 65 años y 10 meses 37 o más años 2021 66 años 37 años y 3 meses o más 2022 66 años y 2 meses 37 años y 6 meses o más 2023 66 años y 4 meses 37 años y 9 meses o más 2024 66 años y 6 meses 38 o más años 2025 66 años y 8 meses 38 años y 3 meses o más 2026 66 años y 10 meses 38 años y 3 meses o más 2027 67 años 38 años y 6 meses o más

Subida de la base máxima y las cotizaciones

El año 2026 se estrena también con una nueva subida de la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que pasa del 0,8% al 0,9%, de los que el 0,75 corresponderá a la empresa y el 0,15 al trabajador.

Esta sobrecotización busca elevar ingresos para hacer frente al mayor gasto que implicarán las jubilaciones de la generación del ‘baby boom’. El objetivo es llegar al 1,2% en 2029 para mantenerse así hasta 2050.

En cuanto a la “cuota de solidaridad”, otra sobrecotización para los salarios más elevados que entró por primera vez en vigor en 2025, implicará abonar este año un recargo de entre 1,15% y 1,46%.

Por otro lado, la base máxima para 2026 ha quedado fijada en 5101,2 euros mensuales mientras que la pensión inicial contributiva máxima será de 3359,6 euros al mes.