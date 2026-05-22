En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este viernes, 22 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 1,57 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,7% en comparación con el día de ayer.

La evolución del precio del Ripple y el euro muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados, con un dato de -1 igual a 2.

Esto indica que el precio de Ripple ha estado en ascenso, reflejando una creciente confianza en su valor en el mercado.

La cotización de Ripple muestra una evolución negativa, con una variación del -3.74% en la última semana y un retroceso del -57% en el último año, lo que refleja una tendencia bajista sostenida y una rentabilidad desfavorable para los inversores en dichos periodos.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 14.73%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 56.08%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.