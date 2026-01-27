A lo largo de toda su vida laboral, la mayoría de los trabajadores piensan en el día de su jubilación. En España, la edad ordinaria de jubilación es de 66 años y 10 meses, pero aquellos que han cotizado al menos 38 años y tres meses pueden optar por una jubilación anticipada.

Sin embargo, existen casos de pensionistas españoles que han cotizado desde su adolescencia y que, al querer jubilarse de manera anticipada por haber trabajado más años de lo estipulado por ley, sufren una sanción en su remuneración.

Este es el caso de Carmen Morera, una mujer de 63 años que, a pesar de tener 45 años cotizados, ha sufrido reducciones en su pensión de manera regular a lo largo de varios meses. El motivo detrás de las sanciones fue que un despido involuntario le cerró las puertas al mercado laboral, lo que la obligó a jubilarse y a encajar una penalización desde la Seguridad Social.

Los motivos detrás de los recortes a la pensión de la jubilada

“Me han penalizado y me han recortado injustamente la pensión un 18% mes a mes”, reveló Carmen en un vídeo subido a la cuenta de Youtube ASJUBI40, una asociación que pretende defender los derechos de los trabajadores que han cotizado hasta 40 años de su vida.

Según los datos compilados por la agrupación, hay más de 900.000 jubilados españoles con largas carreras de cotización, que han sufrido una reducción en su nómina cuando se han retirado anticipadamente.

“Somos la generación que hemos cotizado desde los 15 años, penalizada de por vida. Un agravio comparativo con otros colectivos que sí se pueden jubilar a los 60 años con el 100%”, protesta la jubilada.

Su crítica hace referencia a ciertas profesiones de riesgo, como bomberos o mineros, que pueden acogerse a una jubilación anticipada sin ser castigados con disminuciones constantes de la cuantía. Este beneficio les permite acceder a coeficientes reductores que les permiten rebajar su edad mínima de retiro.

¿Cómo serán las jubilaciones anticipadas en el futuro?

Según señala Carmen, su generación comenzó a trabajar muy pronto, durante la adolescencia, pero este esfuerzo inicial no se ve recompensado actualmente en su pensión. “No habrá más gente que se jubile a nuestra edad y con tantos años cotizados”, advierte.

España se encuentra en una encrucijada con respecto a las pensiones, puesto que cada vez se jubilan más ciudadanos, mientras que la reducción de la natalidad provoca que no se produzca el necesario relevo generacional.