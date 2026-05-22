En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este viernes, 22 de mayo de 2026 en España es de 62,6 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -0,53%.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días según el dato de 1.

Esto sugiere un creciente interés y potencial alcista en el mercado de criptomonedas.

Litecoin ha mostrado un desempeño negativo: en la última semana su cotización cayó un 1.33% y en el último año acumula un descenso del 54.85%, lo que indica una evolución bajista y una rentabilidad desfavorable para quienes han mantenido posiciones en estos periodos.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 11.15%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 53.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.