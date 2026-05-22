En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este viernes, 22 de mayo de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 2.458,1 euros. El valor de apertura refleja una variación del 39,708146 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

En los últimos días, el precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que, a pesar del estancamiento del euro, el Ethereum está experimentando un crecimiento continuo en su valor.

En la última semana, Ethereum registró una leve caída de -0.63%, mostrando estabilidad relativa a corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una variación de -55.57%, evidenciando una rentabilidad negativa significativa y una pérdida sustancial de valor en ese periodo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana fue del 7.51%, lo que es notablemente menor que su volatilidad anual del 57.39%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.