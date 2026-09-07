Amancio Ortega (90 años), dueño de Zara e Inditex: “Si he ganado tanto dinero ha sido porque mi objetivo no ha sido nunca ganar dinero”

Amancio Ortega es uno de los empresarios más conocidos de España, aunque también uno de los más reservados. El fundador de Inditex ha mantenido durante décadas un perfil alejado de entrevistas y grandes apariciones públicas.

Su trayectoria empresarial, sin embargo, convirtió a Inditex en un gigante internacional y colocó al empresario gallego entre las mayores fortunas del mundo. A sus 90 años, su patrimonio continúa ligado principalmente al valor de sus participaciones empresariales.

Entre las pocas declaraciones atribuidas a Amancio Ortega existe una que resume especialmente bien su visión sobre los negocios: “Si he ganado tanto dinero ha sido porque mi objetivo no ha sido nunca ganar dinero”.

La frase de Amancio Ortega que resume su forma de entender el dinero

La afirmación de Amancio Ortega fue recogida en el libro Por qué unas tiendas venden y otras no, de Luis Lara y Jorge Mas. La frase resulta llamativa precisamente por proceder del hombre que construyó uno de los mayores grupos de distribución de moda del mundo.

“Si he ganado tanto dinero ha sido porque mi objetivo no ha sido nunca ganar dinero”, afirmó el empresario. La idea apunta a una filosofía en la que los resultados económicos aparecen como consecuencia del funcionamiento del negocio y no como el único objetivo.

En la trayectoria del fundador de Inditex, esa visión se ha relacionado con la atención al producto, las necesidades del cliente y la capacidad de adaptación. Son principios que terminaron siendo claves en el desarrollo del modelo empresarial de Inditex.

La frase cobra todavía más fuerza al observar la dimensión alcanzada por su patrimonio. En agosto de 2026, Forbes sitúa a Amancio Ortega entre las diez personas más ricas del planeta, aunque estas estimaciones cambian constantemente debido a las cotizaciones bursátiles.

De la fabricación textil a Zara: cómo comenzó Amancio Ortega

La historia empresarial de Amancio Ortega comenzó mucho antes de la expansión internacional de Zara. De acuerdo con la información corporativa de Inditex, inició su actividad en el sector de la fabricación textil en 1963.

En 1972 constituyó Confecciones Goa S.A. y, tres años después, creó Zara España S.A.. Aquel proceso marcó el inicio de la estructura empresarial que acabaría convirtiéndose en el actual grupo Inditex.

Durante aquellos primeros años también fue fundamental Rosalía Mera. Ortega había comenzado desde abajo en el sector textil y fue acumulando conocimiento sobre producción, distribución y las demandas de los consumidores.

El crecimiento posterior transformó completamente aquella actividad inicial. Zara se expandió y el modelo terminó dando lugar a Inditex, compañía que identifica oficialmente a Amancio Ortega como su fundador.

“Innovar y no mirar los resultados”: la filosofía detrás de Inditex

El dinero no es el único elemento que aparece en las escasas reflexiones públicas atribuidas a Amancio Ortega. Otra de ellas muestra hasta qué punto el empresario defendía concentrarse en el funcionamiento cotidiano de la compañía.

“Los resultados no son tan importantes, nunca los miro. Si acaso, al cabo de tres o cuatro meses, Pablo (Isla, el entonces consejero delegado), me los enseña. Lo que hacemos es innovar y no mirar los resultados”, explicó.

La frase conecta directamente con su reflexión sobre ganar dinero. Para Amancio Ortega, según estas declaraciones, la prioridad debía estar en mejorar continuamente el negocio antes que en observar de manera permanente las cifras financieras.

Esa filosofía también queda sintetizada en otra afirmación atribuida al fundador de Inditex: “No vale la pena ser empresario sólo para ser rico”. Las tres frases dibujan una misma idea: colocar el crecimiento del proyecto empresarial por delante de la riqueza personal como objetivo inmediato.

La fortuna de Amancio Ortega a los 90 años

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La paradoja es que esa filosofía empresarial terminó convirtiendo a Amancio Ortega en una de las personas más ricas del planeta. Forbes estimaba en agosto de 2026 su patrimonio en torno a los 149.000 millones de dólares, cifra que puede cambiar diariamente debido al movimiento de los mercados.

Con 90 años, el empresario continúa apareciendo entre las mayores fortunas mundiales. Una posición extraordinaria para alguien cuya actividad empresarial comenzó décadas atrás en la industria textil gallega.

Al mismo tiempo, Amancio Ortega ha conservado el bajo perfil que ha caracterizado buena parte de su trayectoria. Sus intervenciones públicas son escasas en comparación con la enorme dimensión internacional alcanzada por Inditex.

Su propia frase permite resumir esa contradicción: uno de los empresarios que más riqueza ha acumulado sostiene que enriquecerse nunca fue su objetivo. “Si he ganado tanto dinero ha sido porque mi objetivo no ha sido nunca ganar dinero”.