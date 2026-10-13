Cada cuánto hay que cambiar las sábanas, según un farmacéutico: la frecuencia recomendada y cuándo conviene hacerlo antes

Cambiar las sábanas una vez por semana es la recomendación general para mantener la higiene de la cama, aunque hay situaciones en las que conviene acortar ese plazo. El farmacéutico y divulgador sanitario Álvaro Fernández recomendó cambiar las sábanas cada siete días o, como máximo, cada diez, y aumentar la frecuencia en determinadas circunstancias.

Durante su intervención en el programa Directo al Grano, de RTVE, explicó que el sudor, las altas temperaturas y dormir con mascotas aceleran la acumulación de suciedad y alérgenos en la ropa de cama.

¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar las sábanas?

“La recomendación estándar es cambiarlas una vez a la semana o como mucho cada diez días”, señala Fernández. Y remarca: “Si uno está enfermo hay que cambiarlas con más frecuencia, si duermes con el gato o el perro, probablemente una semana sea demasiado tiempo para mantener las mismas sábanas”.

El farmacéutico y divulgador sanitario Álvaro Fernández explica que el sudor, las altas temperaturas y la presencia de mascotas pueden acelerar la acumulación de suciedad y alérgenos en la ropa de cama. Shutterstock

El pelo, la suciedad y los alérgenos que transportan los animales pueden acumularse sobre los tejidos y hacer necesario un cambio más frecuente.

También conviene renovar la ropa de cama antes de que transcurra una semana si la persona suda mucho durante la noche o siente calor de forma habitual. En estos casos, la humedad y los residuos corporales se acumulan con mayor rapidez, por lo que esperar hasta el séptimo día puede no ser la mejor opción.

¿Por qué es importante ventilar la cama todos los días?

Además del lavado periódico, el farmacéutico destaca la importancia de airear la cama cada mañana antes de colocar las sábanas en su sitio. Durante la noche, el cuerpo libera humedad y desprende células muertas que quedan sobre los tejidos y el colchón.

Fernández recomienda lavar y cambiar las sábanas cada siete días o, como máximo, cada diez. Shutterstock

Dejar la cama abierta durante unos minutos permite que parte de esa humedad se disipe antes de cubrirla. Este hábito contribuye a reducir la humedad retenida en la ropa de cama, aunque no sustituye el lavado ni garantiza por sí solo la eliminación de ácaros y microorganismos.

La combinación de una ventilación diaria, el lavado regular de las sábanas y la atención a factores como el sudor o la convivencia con mascotas permite mantener mejores condiciones de higiene en el dormitorio. La frecuencia debe adaptarse a cada situación, con el cambio semanal como referencia general y un intervalo menor cuando las circunstancias lo aconsejen.