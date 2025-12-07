Adiós a las monedas: por qué algunas salen de circulación y qué hacer si me queda una en casa. Fuente: Pixabay.

Según lo consigna el Banco de España, las monedas que saldrán de circulación son las que se consideran en “mal estado”. Dicho en otras palabras, aquellos ejemplares que tengan fallas visibles en el dorso o el revés, como también las que sean constatadas como falsas.

Para ello, el BDE determinó una evaluación de las monedas provenientes de las principales entidades que se dedican a la entrega de dinero al público y al acceso al crédito.

Una vez analizadas por el Banco de España, las monedas que se determinen como falsas serán destruidas de forma inmediata. Por su parte, aquellas que presenten fallas serán sometidas a un proceso de desmonetización.

¿Qué hacer con las monedas que tengo en casa y saldrán de circulación?

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera llevará a cabo un proceso de acuñación de nuevos ejemplares con los materiales obtenidos de las anteriores monedas desmonetizadas.

Con aquellas monedas que el Banco de España determina como piezas no válidas o falsificaciones, “se procederá a su venta “en una subasta y según informan, se abonará la cuantía correspondiente al Tesoro Público.