En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este sábado, 25 de julio de 2026 en España es de 1,25 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,54%.

El precio del Ripple ha tenido una tendencia positiva en relación con el euro durante los últimos días. Esto sugiere que la demanda por Ripple está aumentando frente al euro.

En la última semana, la cotización de Ripple (XRP) ha retrocedido un -1.81% y en el último año acumula una variación del -52.19%, lo que evidencia una tendencia bajista sostenida. Esta evolución se traduce en una rentabilidad negativa tanto a corto como a largo plazo, ya que un inversor expuesto durante el período anual habría sufrido una pérdida cercana al 52.19%, mientras que la caída semanal refuerza la presión vendedora y un contexto de mercado desfavorable para el activo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ripple, con un 29.94%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 55.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.