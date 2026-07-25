Fracasaron en recuperar los árboles nativos y llevaron tortugas gigantes a la isla: diez años después renacieron bosques que daban por perdidos

En Mauricio, un paraíso del océano Índico, los esfuerzos tradicionales de reforestación con árboles nativos no lograban los resultados esperados. Sin embargo, la reintroducción de tortugas gigantes cambió el panorama por completo.

Este caso de reforestación en Mauricio con tortugas de Aldabra demuestra cómo restaurar funciones ecológicas perdidas puede lograr la regeneración de bosques nativos que se consideraban condenados.

La reintroducción de tortugas gigantes en Mauricio no solo salvó especies vegetales clave, sino que se convirtió en un ejemplo global de restauración ecológica exitosa mediante especies análogas.

Hoy, después de una década, los bosques renacen gracias a estos “ingenieros de ecosistemas”.

Fracasaron en recuperar los árboles nativos y llevaron tortugas gigantes a la isla: diez años después renacieron bosques que daban por perdidos Ebony Forest

¿Por qué el bosque desapareció y qué rol clave tenían las tortugas?

Hace siglos, Mauricio albergaba dos especies endémicas de tortugas gigantes del género Cylindraspis. Su extinción por caza excesiva dejó un vacío ecológico profundo, según explicaron en Mauritian Wildlife Foundation y en estudios publicados en Current Biology.

Muchos árboles nativos, especialmente aquellos con semillas grandes como los ébanos, dependían de estas tortugas para dispersar sus semillas . Sin ellas, las plantas no se reproducían eficazmente y las especies invasoras avanzaron.

Los intentos convencionales de plantar árboles nativos fracasaron en gran medida porque no se restauraban las interacciones ecológicas perdidas.

¿Por qué las tortugas ayudaron a reforestar Mauritania?

Ante este escenario, conservationistas optaron por una estrategia audaz de rewilding en Mauricio: introducir tortugas gigantes de Aldabra (Aldabrachelys gigantea), una especie funcionalmente similar a las extintas. Estos reptiles fueron liberados en islas como Île aux Aigrettes, Round Island y, más recientemente, en Ebony Forest en la isla principal.

El proyecto busca restituir roles clave: pastoreo, dispersión de semillas y ciclo de nutrientes. En Ebony Forest, las primeras liberaciones ocurrieron en 2023, con más individuos en 2025, incluyendo tortugas con transmisores GPS en zonas de bosque alto.

Fracasaron en recuperar los árboles nativos y llevaron tortugas gigantes a la isla: diez años después renacieron bosques que daban por perdidos Ebony Forest

Los resultados después de 10 años

Los resultados han sido extraordinarios. En Île aux Aigrettes, las tortugas dispersaron semillas de ébano (Diospyros egrettarum) y el paso por su sistema digestivo mejoró las tasas de germinación, generando densos grupos de plántulas en áreas degradadas donde no había regeneración natural desde hacía décadas.

En Round Island, se observan cúmulos de palmas endémicas Latanier Bleu lejos de los árboles padres, solo en zonas con tortugas. De esta manera, las tortugas crean praderas de pastoreo, reducen invasoras, disminuyen hojarasca (bajando el riesgo de incendios) y enriquecen el suelo.

Beneficios ecológicos, económicos y para la biodiversidad

Este proyecto de reintroducción de tortugas gigantes en Mauricio ofrece múltiples ventajas:

Restauración natural de bosques de ébano y otras especies de semillas grandes.

Reducción de costos de mantenimiento al disminuir la necesidad de desmalezado manual.

Mayor resiliencia climática mediante ecosistemas más diversos y autosostenibles.

Beneficios para otras especies nativas, como lagartijas endémicas en Round Island.

Oportunidades de ecoturismo en Ebony Forest, donde los visitantes pueden observar a las tortugas en libertad.

Además, el proyecto fortalece la capacidad local de conservación y sirve de modelo para otras islas, como iniciativas similares en Madagascar y Galápagos.