Ayuso destaca la colaboración entre Gobierno central con Madrid y asegura que trabajan “juntos, centrados en lo más importante” ante los incendios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que mantiene una coordinación constante con el Gobierno central para hacer frente a los graves incendios que afectan a la provincia de Ávila y a la Comunidad de Madrid.

En un contexto marcado por la expansión de las llamas, miles de evacuaciones y una situación que las autoridades califican como excepcional, Ayuso ha insistido en que la prioridad absoluta es frenar el avance del fuego y proteger a la población.

La dirigente madrileña ha subrayado que todas las administraciones están actuando de forma conjunta, concentrando recursos y esfuerzos en una emergencia que ya afecta a decenas de miles de personas.

Coordinación entre administraciones frente a la emergencia por los incendios de Madrid

La presidenta madrileña explicó que durante la mañana mantuvo una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ambos estuvieron “trabajando y centrados en lo más importante ahora mismo”, que es intentar detener el avance de los incendios en Ávila y la Comunidad de Madrid.

Ayuso destaca la colaboración entre Gobierno central con Madrid y asegura que trabajan “juntos, centrados en lo más importante” ante los incendios EFE

Desde el centro de mando avanzado de Cenicientos, Ayuso quiso poner el foco en la cooperación institucional y afirmó que “estamos ahí, trabajando juntos”. Además, destacó que continúan celebrándose comparecencias informativas periódicas y que siguen trabajando “todas las administraciones juntas, afrontando ya un único incendio”. Sus declaraciones reflejan la voluntad de coordinación en una emergencia que supera los límites territoriales y que requiere una actuación conjunta de los distintos niveles de gobierno.

Consultada sobre las opiniones expresadas por “algunos ministros” en redes sociales durante las últimas horas, Ayuso evitó entrar en polémicas y aseguró que no tenía “ninguna” valoración al respecto. En cambio, insistió en centrar la atención en la situación de emergencia y en el carácter “completamente inédito” de los acontecimientos registrados en las últimas horas.

Ayuso habló sobre una situación crítica y sin precedentes en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid advirtió de que “la situación está cambiando a gran velocidad” y calificó el momento actual como “muy crítico”. Según explicó desde el puesto de mando avanzado encargado de coordinar las labores de extinción, el incendio se está comportando como un único gran fuego que afecta a distintos territorios.

Ayuso definió el escenario como una situación “totalmente inédita, nunca vista”. “Que nos lleva a temer situaciones mucho peores”, agregó. También señaló que se está procediendo a evacuar poblaciones del Valle del Tiétar y alertó de que el incendio afectará igualmente a esta parte de la Comunidad de Madrid.

La dirigente regional destacó el esfuerzo de los equipos desplegados sobre el terreno y afirmó que “todos los medios de la región están trabajando sin descanso”. Asimismo, pidió a la ciudadanía que no se acerque a las zonas afectadas para facilitar las labores operativas y garantizar la seguridad de los efectivos de emergencia.

“Es lógico que tengan que estar las vías despejadas, las pocas que hay, y lo único que seguimos pidiendo, como hasta el momento, es comprensión y paciencia, algo que nos llena de emoción, porque gracias a ello estamos superando esto”, añadió.

Miles de personas afectadas por los incendios

La magnitud de la emergencia se refleja en el elevado número de ciudadanos afectados. Según fuentes del Ministerio del Interior, los incendios de la provincia de Ávila y de la Comunidad de Madrid han provocado la evacuación de 59.488 personas y el confinamiento de otras 28.262, lo que supone un total de 87.750 afectados .

En la Comunidad de Madrid se contabilizan 49.750 personas afectadas, de las cuales 29.488 han sido evacuadas y 20.262 permanecen confinadas. En la provincia de Ávila, los evacuados rondan los 30.000 habitantes y los confinados alcanzan los 8.000.

La cifra total de afectados es comparable a la población completa de una ciudad como Toledo, con 87.216 habitantes, y refleja la virulencia de unos incendios que ya han calcinado más de 20.000 hectáreas.

Ante esta situación, Ayuso reiteró que la prioridad sigue siendo salvar vidas, continuar con la evacuación de municipios y de la población más vulnerable, mantener la ofensiva contra el fuego y, una vez controlada la emergencia, evaluar los daños ocasionados.