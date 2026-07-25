En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este sábado, 25 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 238,19 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,58% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días. Esto indica que el interés por esta criptomoneda está creciendo, lo que podría atraer a más inversores.

La cotización de Bitcoin Cash muestra una evolución claramente bajista: en la última semana su variación fue del -5.21% y en el último año del -57.32%, lo que implica una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la inversión; el descenso semanal refuerza la debilidad de corto plazo, mientras que la caída anual evidencia una pérdida sustancial de valor respecto de hace doce meses.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana, con un 31.46 %, es significativamente menor que su volatilidad anual del 54.96 %, lo que significa que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.