El Gobierno de Pedro Sánchez centraliza la gestión de los incendios que arrasan Madrid y Ávila

El Gobierno español unificó la gestión de los dos grandes incendios forestales que afectan a las provincias de Madrid y Ávila, una medida excepcional ante la magnitud de una emergencia que mantiene a decenas de miles de personas evacuadas o confinadas y ha arrasado ya unas 25.000 hectáreas.

La decisión fue anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a la localidad madrileña de Cenicientos, donde se encuentra el puesto de mando avanzado.

Con la creación de un mando único se busca coordinar de forma más eficaz los recursos desplegados y acelerar la respuesta frente a unos fuegos que continúan fuera de control debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Un mando único para enfrentar una situación crítica en Madrid

El presidente anunció este sábado que los dos grandes incendios forestales de las provincias limítrofes de Madrid y Ávila pasan a gestionarse como uno solo, de modo que se unificará el mando de la emergencia nacional declarada en la zona.

“Nuestra prioridad, nuestro pensamiento, nuestro objetivo está en salvaguardar las vidas de los ciudadanos, defender los núcleos poblacionales y finalmente en luchar contra los incendios”, dijo Sánchez en la localidad madrileña de Cenicientos, donde se encuentra el puesto de mando avanzado y también se instalará el mando único, según apuntaron fuentes de la Unidad Militar de Emergencias.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo subrayó que la situación “sigue siendo compleja” debido a la incertidumbre sobre la dirección y la intensidad de los vientos. Además, advirtió sobre la posibilidad de tormentas secas, un factor que podría complicar aún más las labores de extinción. Sánchez participó en el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias para evaluar la evolución de la crisis.

El Gobierno de Pedro Sánchez centraliza la gestión de los incendios que arrasan Madrid y Ávila EFE

Miles de hectáreas afectadas y decenas de miles de personas desplazadas

La emergencia tiene un enorme impacto sobre la población. Unas 64.000 personas permanecen evacuadas o confinadas en numerosas localidades, la mayor parte de ellas en el suroeste de la provincia de Madrid, donde se concentra la mayor cantidad de afectados.

Más de 30.000 personas fueron evacuadas de localidades madrileñas y otras 20.000 continúan confinadas. En la provincia de Ávila, 5150 personas fueron desplazadas y 8635 tienen prohibido salir de sus viviendas, mientras las autoridades no descartan nuevas evacuaciones en función de la evolución de los incendios.

Según el Ministerio del Interior, los dos fuegos han quemado ya al menos 25.000 hectáreas. De esa superficie, entre 13.000 y 15.000 hectáreas corresponden a Ávila, mientras que cerca de 10.000 han sido afectadas en la Comunidad de Madrid.

La estrategia para ganar tiempo en la lucha contra las llamas

El general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos, justificó la decisión de unificar el mando para gestionar de manera conjunta los fuegos, fuera de control y próximos entre sí, y “ganar tiempo” en una situación crítica de miles de hectáreas quemadas.

La medida permitirá coordinar mejor el despliegue de efectivos terrestres y aéreos, compartir información operativa de manera inmediata y priorizar las zonas con mayor riesgo para la población. El objetivo principal continúa siendo la protección de vidas humanas, seguida por la defensa de los núcleos urbanos amenazados y el combate directo contra los frentes activos.

Apoyo internacional y llamado a la unidad política

Sánchez resaltó que “todo el Estado”, todas las administraciones públicas nacionales, regionales y locales, están poniendo todos los recursos disponibles para combatir la emergencia. A estos esfuerzos se suman medios aéreos enviados por Grecia e Italia.

Además, el centro de mando español aceptó el desplazamiento de más de 100 unidades del Ejército de Portugal para colaborar en las tareas de extinción del incendio de Ávila, reforzando así la cooperación internacional frente a una emergencia de gran escala.

El presidente del Gobierno también alertó de que en lo que va de 2026 ya se han quemado 130.000 hectáreas en toda España, con un aumento de 5.000 hectáreas tan solo durante este sábado. Por ello, reiteró la necesidad de alcanzar un pacto de Estado contra la emergencia climática.

Feijóo pide colaboración y responsabilidad

En medio de la crisis, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, llamó a la unidad política y social para afrontar la emergencia. “Todos somos uno” en la gestión de los incendios forestales, afirmó, al tiempo que sostuvo que lo que se impone es “refrescar el ambiente político” ante una situación que calificó como crítica.

Feijóo insistió en que “España, en este momento, no puede tener ninguna discusión sobre la necesidad de colaborar y de trabajar juntos” para superar esta situación. También remarcó que lo “único importante” ahora es atender a las familias damnificadas, preservar las vidas humanas y minimizar los daños materiales.

Finalmente, pidió a la ciudadanía seguir sin dudas las indicaciones de las autoridades, tanto en los casos en que se ordenen evacuaciones como cuando se recomiende permanecer en los hogares, y expresó su esperanza de que una mejora de las condiciones meteorológicas permita avanzar en el control de las llamas.