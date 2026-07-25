El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha notificado que la demanda de energía en España del domingo registró hasta los 14.133.871 MWh con respecto a los 15.151.922 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 69.38 euros el MWh, unos 82.06 euros menos que ayer.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 26 de julio?

Para el domingo, 26 de julio de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 174,87 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 174.87 euros De 21:00 a 22:00 166.63 euros De 23:00 a 24:00 149.29 euros De 0:00 a 1:00 133.84 euros De 1:00 a 2:00 130.53 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 26 de julio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en -1 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 11:00 a 12:00 -1.0 euros De 16:00 a 17:00 -0.86 euros De 12:00 a 13:00 -0.8 euros De 15:00 a 16:00 -0.77 euros De 13:00 a 14:00 -0.63 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 133.84 De 1:00 a 2:00 130.53 De 2:00 a 3:00 126.83 De 3:00 a 4:00 124.34 De 4:00 a 5:00 119.59 De 5:00 a 6:00 122.08 De 6:00 a 7:00 127.45 De 7:00 a 8:00 109.65 De 8:00 a 9:00 36.08 De 9:00 a 10:00 -0.04 De 10:00 a 11:00 -0.59 De 11:00 a 12:00 -1.0 De 12:00 a 13:00 -0.8 De 13:00 a 14:00 -0.63 De 14:00 a 15:00 -0.63 De 15:00 a 16:00 -0.77 De 16:00 a 17:00 -0.86 De 17:00 a 18:00 -0.22 De 18:00 a 19:00 -0.0 De 19:00 a 20:00 37.35 De 20:00 a 21:00 112.01 De 21:00 a 22:00 166.63 De 22:00 a 23:00 174.87 De 23:00 a 24:00 149.29

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 2,28%, lo que supone -166,7 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo contrastamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 56,69% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: