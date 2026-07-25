Palo directo a los conductores: el Gobierno da ayudas directas para cambiar el coche por uno eléctrico y este es el trámite que tienes que hacer

El Gobierno de España ha lanzado un Programa Auto+ que supone un impulso directo para quienes quieren cambiar su coche por uno eléctrico. Con ayudas directas del plan, dotado con 400 millones de euros, los conductores, autónomos y pymes pueden acceder a incentivos de hasta 7500 euros para adquirir vehículos con etiqueta CERO.

Este nuevo plan, retroactivo desde el 1 de enero de 2026, simplifica los trámites y prioriza la movilidad sostenible. Por este motivo, muchos se preguntan cómo funcionan estas ayudas para coches eléctricos, requisitos, cuantías y el paso a paso del trámite de solicitud del Programa Auto+ para que no pierdas ni un euro de subvención.

Palo directo a los conductores: el Gobierno da ayudas directas para cambiar el coche por uno eléctrico y este es el trámite que tienes que hacer Magnific

Requisitos del Programa Auto+ para obtener las ayudas

Según el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros y anunciado por el ministro Jordi Hereu, los vehículos deben cumplir criterios claros: etiqueta CERO de la DGT, ser turismos (M1), furgonetas ligeras (N1 hasta 3,5 toneladas) o determinadas motocicletas y cuadriciclos eléctricos .

Se priorizan modelos eléctricos puros fabricados en Europa y con precios limitados (generalmente hasta 45.000 euros sin impuestos). Las compras son válidas tanto nuevas como de primera matriculación en España desde 2025.

No obstante, el programa impone límites importantes:

Un vehículo por particular

Hasta tres por autónomo y diez por empresa

No se subvencionan camiones o furgones de más de 3,5 toneladas.

¿De cuánto serán las ayudas económicas del Gobierno para cambiar el auto?

Las subvenciones varían según el tipo de vehículo, origen y beneficiario:

Turismos (M1) : hasta 4500 euros para particulares (6.000 euros para autónomos y pequeñas empresas).

Furgonetas (N1) : hasta 5000 euros (7500 euros para autónomos y pymes de hasta 10 trabajadores).

Motocicletas y cuadriciclos: entre 1100 y 1500 euros.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, anunció el martes la puesta en marcha del Programa Auto + Ministerio de Industria y Turismo

Además, se premia la fabricación en la UE y los precios más bajos. Los concesionarios deben aplicar un descuento adicional mínimo de 1000 euros, y es compatible con deducciones en IRPF o Impuesto de Sociedades y Certificados de Ahorro Energético (CAE). Información oficial del Ministerio de Industria y Turismo.

Trámite para recibir la ayuda del Gobierno: paso a paso

El gran avance del Plan Auto+ es la simplificación. Ya no dependes de las comunidades autónomas y solo deben seguir estos pasos:

Compra el vehículo eléctrico en un concesionario adherido. El concesionario (o tú mismo con certificado digital) tramita la ayuda a través de la plataforma telemática del Ministerio (Sistema Telemático de Gestión). Adjunta documentación: DNI, factura, ficha técnica y contrato. Recibe la ayuda en un plazo máximo de 60 días o dedúcela en la declaración de la renta.

Las solicitudes se abrirán en los próximos días tras su publicación en el BOE. El carácter retroactivo permite reclamar por compras realizadas desde enero de 2026.