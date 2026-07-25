En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este sábado, 25 de julio de 2026 en España es de 72.881,34 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -0,06%.

El precio del Bitcoin y del euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días consecutivos. Esto indica que ambos han experimentado un incremento en su valor.

En la última semana, Bitcoin ha retrocedido un -2.23%, lo que sugiere una leve corrección a corto plazo; no obstante, en el último año acumula un -33.63%, indicando una evolución claramente bajista y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión durante ese periodo, acorde con la alta volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana se situó en 20.30%, lo que es menor que la volatilidad anual de 35.45%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.