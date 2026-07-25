En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este sábado, 25 de julio de 2026 en España es de 2.120,45 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,2%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato 1 es positivo. Esto sugiere que la demanda y el interés en Ethereum están en aumento.

En la última semana, Ethereum cayó un -2.53%, prolongando una trayectoria débil que en el último año suma un -41.27%; esta evolución implica una rentabilidad negativa para los tenedores, con pérdidas acumuladas y un entorno de elevada volatilidad y presión bajista.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum es del 24.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 54.42%.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.