En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este sábado, 25 de julio de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 52,37 euros. El valor de apertura refleja una variación del -23,581362 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica un aumento en su valorización.

La cotización de Litecoin refleja una tendencia bajista y una rentabilidad negativa: registró un cambio semanal de -3.18% y una variación anual de -53.83%, lo que indica presión vendedora persistente, pérdida de valor sostenida y un entorno poco favorable para la rentabilidad de las posiciones mantenidas en el tiempo.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin fue del 12.58%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 51.77%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.