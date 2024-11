Los dueños del litio y el cobre: todos los empresarios que 'la vieron' y ya invirtieron en la Argentina

En el floreciente mapa de la minería argentina, donde minerales críticos para la transición energética son los grandes focos de inversiones, comienzan a consolidarse nombres que marcan el presente y la agenda futura del sector. Son los dueños del litio y el cobre, a veces con apellidos fuertes al frente de megaempresas de origen familiar, a veces razones sociales creadas para proyectos específicos, y otras son los grandes nombres de la minería mundial que tímidamente, y en algunos casos no tanto, desembarcan en el país con ambiciosos objetivos.

Un contexto regulatorio favorable para las inversiones extranjeras, regímenes especiales pensados por la administración de Javier Milei casi a medida de la minería, como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), y otros beneficios; atrajeron en el último año a los grandes players del sector en un mercado donde el pase de manos es frecuente y lógico, y el negocio financiero es uno de los faros junto con el productivo.

Solo por el RIGI, el gobierno espera que lleguen inversiones mineras por U$S 25.000 millones al país, como asegura Juan Alberto Pazo, el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de Argentina.

Ese número crece exponencialmente cuando se contabilizan las inversiones previstas en todos los proyectos de litio y cobre en distintas etapas de desarrollo, las obras de infraestructura imprescindibles para darle soporte a ese crecimiento y la red de proveedores que deberá crearse -a veces desde cero- para atender la demanda de esos dos minerales estratégicos.

Los dueños del LITIO, más que el ‘oro blanco'





A pesar de que las inversiones y el dinero que mueve el mercado es sustancialmente inferior al del cobre, el litio en la Argentina es el mineral ‘del futuro' que más rápido arrancó a producirse, de la mano de grandes firmas internacionales. Actualmente hay cuatro plantas en producción, dos acaban de comenzar, y otros 46 proyectos se encuentran en distintas etapas .

La secretaría de Energía prevé que el total de proyectos en carpeta sumará U$S 8.100 millones en inversiones.

El último nombre que llegó y movió realmente el tablero del litio argentino fue el de Rio Tinto. El gigante australiano comandado por Jakob Stausholm compró la empresa estadounidense Arcadium Lithium por U$S 6.700 millones -lo hizo totalmente en efectivo-, en una operación que la convierte en la tercera minera mundial con producción de litio (detrás de Albemarle y SQM).

Materialmente en la Argentina, ese movimiento impactó más que en cualquier otra parte del mundo y cambió el mapa de nombres fuertes del sector. Rio Tinto es un peso pesado en minerales de hierro, cobre y aluminio; y ahora entra por la puerta grande a consolidarse en el prometedor mundo del litio.

Eligió hacerlo con la adquisición de Arcadium, otro nombre en la producción local. Se trata de una compañía creada por una reciente fusión de la estadounidense Livent y la australiana Allkem, las firmas que debutaron en el litio argentino.

Arcadium tiene bajo su órbita dos de los cuatro proyectos de litio en producción: Fénix, en Catamarca, y Salar de Olaroz, en Jujuy . En su cartera está además Sal de Vida, en Catamarca, un prometedor proyecto en construcción.

Se espera que formalmente, la compra que hizo Rio Tinto de Arcadium se cierre a mediados del año próximo.

Mientras se consolida la operación, también en la Argentina Rio Tinto avanza con el plan de arrancar antes de fin de año con la producción en Rincón, el proyecto con el que cuenta en Salta, mientras avanza en el proceso de aprobación de otra planta de 50.000 toneladas, que demandará una inversión de U$S 2.000 millones apalancada en el RIGI.

Guillermo Caló, Director Ejecutivo de Rio Tinto Rincón Litio, explicó a Revista APERTURA: "Nuestro principal enfoque en Argentina es consolidarnos como un actor clave en la transición energética global, aprovechando el potencial del país en la producción de litio y cobre. La demanda mundial de estos minerales sigue en aumento".

Guillermo Caló, Director Ejecutivo de Rio Tinto Rincón Litio

El número uno de la compañía en el país enfatiza que Rio Tinto mira con gran interés a la Argentina y el proyecto Rincón en Salta es una inversión estratégica.

"Estos son los primeros pasos en la mirada a largo plazo de Rio Tinto en la región. Estamos en proceso de aprobación del estudio de factibilidad y de los permisos ambientales y sociales de nuestra planta de 50.000 toneladas, una planta que apuntamos a desarrollar en etapas paralelas y complementarias que nos ayudará a fortalecer nuestra posición en el mercado de materiales críticos", explicó.

Sobre la firma de un acuerdo definitivo para adquirir Arcadium Lithium, Caló detalló que "La transacción aportará la escala, la capacidad de desarrollo y la solidez financiera de Rio Tinto para aprovechar todo el potencial de la cartera de Arcadium". Una reflexión similar a la que hizo a nivel global el presidente de Arcadium, Peter Coleman, quien sostuvo con todas las letras el trasfondo de la operación y lo que lleva a muchos proyectos y compañías a cambiar de manos constantemente en este sector. Dijo que Rio Tinto aportará su experiencia en ejecución y un sólido balance para ayudar a desarrollar los activos de Arcadium. "No tienen limitaciones de capital. Para nosotros, sabemos que los planes de crecimiento siguen dependiendo de una mejora del precio en los próximos dos o tres años, lo que supone una mejora bastante significativa respecto a la situación actual".

La combinación de Rio Tinto y Arcadium representará cerca de un 10% del suministro mundial de productos químicos de litio para 2030. Entre los propietarios de estas empresas mineras se encuentran algunas de las mayores gestoras de activos del mundo, como Blackrock y Vanguard .

Si bien todos los estudios muestran que el mercado está actualmente sobreabastecido del mineral, Stausholm confió en que la demanda a largo plazo será fuerte. De hecho, el número uno de Río Tinto, que visitó la Argentina y en reuniones con el gobierno transmitió su convencimiento por el potencial de competitividad del país, analizó que "la debilidad actual del mercado es una oportunidad para adquirir activos de alta calidad al precio adecuado".

Jakob Stausholm, CEO de Rio Tinto

Otro gran nombre del litio en producción en el país es Exar. Una compañía argentina, hoy propiedad de Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE).

Exar produce carbonato de litio en el Salar Cauchari-Olaroz, en Jujuy, donde cuenta con una planta en la que lleva invertidos U$S 980 millones desde que comenzó su construcción en 2018.

La planta de Cauchari-Olaroz se encuentra en fase de inicio productivo y tiene el potencial para alcanzar una producción de 40.000 toneladas por año de carbonato de litio grado de batería.

Franco Mignacco, presidente de Exar, dijo a APERTURA que hoy "El proyecto se está desarrollando de acuerdo con nuestras expectativas. La producción comenzó en junio de 2023 y en octubre de ese año realizamos nuestra primera exportación de carbonato de litio. En los primeros nueve meses de 2024, llevamos producidos 16.900 TM y estimamos una producción anual de entre 20.000 y 25.000 toneladas".

Y admitió: "Teniendo en cuenta que muchos proyectos se están desarrollando, es una ventaja importante estar en el mercado en fase productiva, porque eso nos da más tiempo para ir testeando la calidad de nuestro producto, que es un proceso que demanda bastante. A nivel global, los proyectos de salmuera son atractivos debido a los menores costos operativos y son competitivos en cualquier entorno de precios. Sumamos otra ventaja en relación a otros proyectos en el país, ya que contamos con la infraestructura adecuada desarrollada para llevar adelante la producción de manera confiable, como el acceso a la energía eléctrica, un gasoducto, conectividad y caminos".

Franco Mignacco, presidente de Exar

Los otros dos grandes proyectos que acaban de entrar en producción tienen otros dos nombres fuerte: Posco y Eramet.

En Sal de Oro, del gigante coreano Posco, la compañía estima una producción anual de hidróxido y carbonato de litio de 25.000 de toneladas. Se le calcula una vida útil de 30 años y una inversión de alrededor de U$S 830 millones ya desembolsada.

En Centenario Ratones, el proyecto que opera Eramine Sudamericana (de la francesa Eramet y la china Tsingshan) comenzó la producción tras una inversión inicial de casi U$S 600 millones. Tiene una producción anual estimada de 24.000 toneladas.

Nombres fuertes de la Argentina que apuestan al litio



Entre grandes empresarios de la Argentina que entraron a jugar fuerte en el mercado del litio se sumaron apellidos conocidos en el mundo de los negocios, números uno consolidados en otros sectores, como Bulgheroni, Manzano y Rey.

José Luis Manzano llevó a su compañía Integra Capital -que fundada en 1995, lleva desarrollados proyectos por más de U$S 21.000 millones en financiamiento e inversión en general-, a transformarse en un holding con una división de Recursos Naturales que se hace fuerte en la minería para la transición energética a través de las empresas Integra Lithium e Integra Cobre , además de operar otras importantes mineras.

Integra Lithium es el jugador privado más grande de la Argentina en litio y uno de los mayores del mundo. Tiene más de 573.000 hectáreas de activos, 496.000 de salmueras de litio listos para la perforación y con permisos de explotación y 77.000 hectáreas en roca dura.

Cuenta con activos de salmueras de alta perspectiva ubicados en predios contiguos en Jujuy, La Rioja y Catamarca. Y está en pleno crecimiento, lo que incluye la constante búsqueda para la adquisición de más tierras.

El proyecto insignia de Integra Lithium es Alta Jama, a unos 150 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Son 14.000 hectáreas que contienen una base caso de 3.5 Mt LCE, que se espera crezca a más de 5Mt LCE. La ubicación es estratégica, está cerca de otros grandes proyectos de Orocobre y Lithium Americas, con operación de Ganfeng.

En Catamarca, suma 149.000 hectáreas cerca de los proyectos de Livent, Posco, Galaxy, Albermarle y Neo Lithium. Mientras que en La Rioja posee 333.000 hectáreas en Alto Sapitos, Buen Augurio y Mascasin.

José Luis Manzano, presidente de Integra Capital

La compañía firmó un joint venture con la minera Latin Resources Limited, para un proyecto catamarqueño de más de 70.000 hectáreas en la Sierra de Ancasti, lo que le permitió a la empresa australiana un acercamiento estratégico a Latinoamérica y un proyecto con alto potencial para atraer socios.

Manzano es un promotor de la minería argentina en el mundo. Este año, en el IEFA Latam Forum confesó que habla con inversores de todo el planeta "y hasta por amor por la Patria me encanta convencerlos para que vengan a invertir en la Argentina. En la competencia uno termina haciendo mejor lo que tiene que hacer, es un circulo virtuoso", dijo.

"La transición energética requiere grandes volúmenes de litio, cobre, níquel y tierras raras, y la Argentina, así como otros países de América Latina, están muy bien posicionados para cumplir su rol de proveedores", afirmó Manzano, y confió que "el marco jurídico en la Argentina es bueno desde la década de 1990 y eso favoreció la inversión, que solo ha sido volátil por cuestiones de riesgo país o por el precio de las commodities".

Lition Energy es una empresa argentina ligada a la familia Bulgheroni dedicada a la exploración y producción de litio, con áreas propias y en sociedades con terceros en Jujuy y Catamarca, con dos proyectos de exploración actualmente en marcha.

El proyecto en Jujuy es Mina Agonic, ubicado en el departamento de Tumbaya, en la porción sur de las Salinas Grandes, un desierto de altura en el cual se destacan áreas de serranías, desiertos, volcanes, lagunas y grandes extensiones de salares a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar.

Más altos aun, a 4.400 metros en la Puna de Atacama, opera en Hombre Muerto Oeste y Hombre Muerto Sur, en Antofagasta de la Sierra, Catamarca. El propio Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group, fue quien presentó los proyectos al gobernador Raúl Jalil hace casi dos años, cuando se habló de una inversión de u$s 150 millones.

Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group, fue quien presentó los proyectos al gobernador Raúl Jalil

Lítica Resources es el brazo minero de Pluspetrol, la petrolera de origen argentino propiedad de las familias Rey y Poli. Cuenta con más de 320.000 hectáreas como activo y posee cuatro proyectos en Salta, cuatro en Jujuy y uno en Catamarca.

En el desarrollo de su proyecto en Río Grande, la compañía acaba de informar por primera vez la producción de carbonato de litio utilizando salmuera extraída del yacimiento.

Los dueños del cobre, puro potencial

En el mundo del cobre argentino, la situación actual es completamente diferente a la del litio, que es mucho más volátil, y la agenda de nombres también. Hay 30 proyectos mineros, al menos seis de clase mundial en desarrollo y en la mira de las mayores compañías del mundo, listas para invertir -muchas ya lo hicieron- y darles el empujón final necesario para colocar al país en el top ten de productores de cobre del mundo. El total de inversiones previstas para los proyectos de cobre suma más de U$S 17.000 millones.

En la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, CAEM, calculan que se alcanzaría a producir el equivalente a 10% del déficit global de cobre en 2035. El presidente de CAEM, Roberto Cacciola, estima que las exportaciones de este mineral superarán los U$S 8.000 millones en 2035.

La Argentina se quedó atrás en la carrera del cobre desde que en 2018, La Alumbrera dejó de producir y no se abrieron nuevos proyectos. El horizonte ahora está más despejado para el país, con un nuevo contexto económico que seduce a los inversores en cobre a acelerar planes. Y aun así, el capital necesario para poner en marcha una mina es tan grande que la producción a escala tardará en llegar.

Tres de los mayores proyectos de cobre argentinos, y los más avanzados, están en San Juan y tienen detrás megamineras.

Josemaría, a 435 km de la capital sanjuanina y a 238 km de la localidad de Rodeo, es uno de ellos. El proyecto está en etapa de pre-construcción y allí se prevé una inversión cercana a los U$S 5.000 millones. Pertenece al gigante Lundin Mining, una firma comandada por la tercera generación familiar. Adam es ahora el presidente de la compañía y su hermano Jack, el director ejecutivo.

‘Los chicos Lundin' estuvieron en varias oportunidades en Buenos Aires, reunidos con el presidente Javier Milei, con quien hablaron del futuro del sector. En una de las reuniones más importantes, confirmaron al gobierno que a partir de la sanción del RIGI presentaban inversiones por unos U$S 400 millones y se enfocarían en desarrollar el Distrito Vicuña.

"En combinación con nuestro proyecto Josemaria, que se encuentra en etapa de desarrollo, ahora estamos posicionados para crear un distrito minero multigeneracional con sinergias significativas y ahorros de costos a una escala que tiene el potencial de convertirse en uno de los más grandes del mundo en su tipo", dijo Jack Lundin.

Jack Lundin, director de Lundin Mining

Es que la firma dio un salto brutal cuando en julio, BHP ingresó como socio a Josemaría. La minera australiana, en el podio de las más importantes a nivel global, compró Filo junto a Lundin, en una operación a través de la que conformarán una empresa conjunta, mitad de cada una, para poseer el proyecto Filo del Sol y Josemaría. BHP invertirá más de U$S 2.500 millones en el país por este desembarco.

Los Azules es otro de los proyectos de cobre de escala mundial que puso un pie en el acelerador, de la mano del empresario minero canadiense Robert McEwen. Considerado uno de los más grandes proyectos de cobre sin desarrollar del mundo, según el ranking de Mining Intelligence, está ubicado en Calingasta, San Juan, a 3.600 metros sobre el nivel del mar.

Los planes allí son ambiciosos y la inversión millonaria. La empresa planea inicial obras de infraestructura imprescindibles en la primera mitad de 2025, la construcción general en 2028 y a partir de 2029 salir con la producción de cobre fuerte, que se proyecta de entre 125.000 y 175.000 toneladas anuales. La inversión superará los U$S 2.500 millones.

Allí, "el financiamiento es uno de los retos más significativos", dice el número uno de la empresa en el país, el gerente general de McEwen Copper, Michael Meding.

En Los Azules, también participa Nuton como accionista, la tecnológica de Rio Tinto, y Stellantis.

Taca Taca es otro de los grandes proyectos de cobre que se espera que despeguen en el corto plazo y que tiene detrás a otro nombre importante: la canadiense First Quantum Minerals.

El proyecto salteño espera encontrar un socio con espalda financiera que le apalanque el salto.

El CEO de First Quantum Minerals, Tristan Pascall le da a este proyecto su verdadera importancia, lo mismo que al país. "Argentina es la próxima frontera para el crecimiento del cobre" dijo en declaraciones al Financial Times, en las que añadió que las reformas del Gobierno sitúan a la industria argentina en la senda "de una expansión apasionante y sostenida durante muchas décadas".

Para el futuro de todos estos proyectos y los nombres del mapa del cobre, todavía restan movimientos importantes.

Caló remarcó que "para que Argentina pueda aprovechar plenamente su potencial minero es necesario contar con un marco macroeconómico estable y predecible que fomente la inversión a largo plazo y brinde seguridad a los inversores. La aprobación del RIGI es un gran paso en este sentido dado que brinda estabilidad y previsibilidad impositiva, cambiaria y aduanera por 30 años. Además, es central mejorar la infraestructura para reducir los costos logísticos y facilitar el transporte de minerales desde los sitios remotos".

Coincidió Mignacco. Dijo que si bien se había anticipado que la Argentina se convertiría en uno de los principales actores del litio del mundo, "esos esfuerzos se vieron obstaculizados por las condiciones del mercado, los problemas económicos internos y los desafíos técnicos. Sin embargo, los cambios recientes en las tendencias y políticas gubernamentales, junto con el interés máximo de la inversión extranjera y de nuevos operadores como Cauchari-Olaroz, parecen indicar que la Argentina finalmente puede lograrse".

La nueva legislación e incentivos fiscales como el RIGI, dice el ejecutivo, "promueve y facilita futuras inversiones.

Los Argentinos que ya invierten en cobre

Integra, la compañía de José Luis Manzano, desembarcó en San Juan en busca de cobre en dos departamentos estrellas del sector: Iglesia y Calingasta. Con la firma Aguilar San Juan, ganó licitaciones para las áreas mineras Amarillos (a solo 10 kilómetros de Josemaría), Chez 6 (cerca del proyecto Altar) y minera Anahí-Pía, al límite con Chile. En La Peña I, II y III, los terrenos sum 7.460 hectáreas.

Allí se prevén inversiones cercanas a los u$s 600 millones para la primera etapa de prospección el año próximo.

Integra Cobre cuenta además con otros proyectos en Catamarca -un área de 60.800 hectáreas en ‘Dos Hermanas'- y La Rioja -80.500 hectáreas distribuidas en dos parcelas en ‘Buen Augurio'.

En otra zona tiene la mira puesta Marcelo Mindlin, en el distrito de Malargüe Occidental, en Mendoza, donde la provincia promociona el desarrollo de exploraciones mineras.

A través de Geometales, una compañía de SACDE que preside Damián Mindlin, cuenta con 16 concesiones con presencia de mineralización de cobre en etapa de exploración y prospección, entre las que se destacan los proyectos El Burrero, Las Choicas y La Adriana, La cartera de concesiones hoy involucra un área de alrededor de 8.300 hectáreas.

En 2025, la compañía prevé realizar una campaña de perforación en Las Choicas y continuar los estudios geofísicos y trabajos de mapeo geológico y muestreo de superficie en el resto del área. El plan de perforación en Choicas tiene como objetivo verificar áreas de alta prospectividad identificadas durante la fase de exploración de superficie, con el objetivo de delinear la mineralización y evaluar el potencial de recursos.

Entrevista exclusiva a Robert McEwen, un magnate de la minería global: "El capital llegará de inversores extranjeros, que necesitarán protección del gobierno con garantías sólidas"



El Chairman and Chief Owner de McEwen Mining, Robert McEwen es un verdadero magnate minero con fuerte interés en la Argentina y un abierto apoyo a las políticas de Javier Milei. Sumó encuentros con el Presidente en sus viajes a la Argentina, en los que sigue de cerca el avance de Los Azules, un mega proyecto de escala mundial que su compañía posee en el país y donde planea invertir unos u$s 2500 millones.

-¿Cuál es su proyección sobre la Argentina?

Con la reciente llegada del presidente Javier Milei, Argentina ha comenzado un nuevo camino económico que representa una gran oportunidad para el crecimiento del país. Una industria minera en expansión impulsa el desarrollo de sectores secundarios y terciarios que prestan servicios a la minería. Sin embargo, construir una mina no ocurre de la noche a la mañana. Es fundamental que todos los proveedores de servicios y materiales, aquellos que buscan empleo o inversión en la comunidad, comprendan que el desarrollo de una mina requiere tiempo, y mucho. Una vez construida, una mina puede generar beneficios económicos que perduran por décadas. En el caso de Los Azules estimamos una vida útil superior a los 27 años. No obstante, una mina no empieza a funcionar con el solo anuncio de una inversión.

Nuestra compañía está comprometida a contribuir a este crecimiento. Creemos firmemente que el cobre argentino tiene el potencial de desempeñar un papel estratégico en el mercado mundial. y nuestro objetivo con Los Azules es formar parte de este crecimiento.

-¿Evalúa sumar inversiones en este nuevo contexto económico?

Actualmente, McEwen Copper está completamente enfocado en completar el estudio de factibilidad de Los Azules y avanzar hacia su producción, mientras que McEwen Mining, que posee el 49% de la mina San José en la provincia de Santa Cruz, está abierto a explorar oportunidades que fortalezcan nuestras operaciones en Argentina.

-El país parece tener un enorme potencial en cobre, pero materializar ese potencial requerirá una gran cantidad de capital. ¿De dónde vendrá ese financiamiento?

Lo más probable es que provenga de inversores extranjeros, quienes necesitarán garantías sólidas de parte del gobierno para proteger sus inversiones . El régimen de incentivos RIGI implementado por el presidente Milei representa un paso en la dirección correcta y ya ha animado a inversores globales a iniciar nuevas inversiones. Prueba de ello es la reciente transacción de U$S 4.400 millones de BHP con Lundin Mining para los depósitos de cobre Josemaría y Filo del Sol, y el anuncio de Nuton, de Rio Tinto, que incluye una opción inicial de U$S 10 millones con un plan de posible inversión de $250 millones para adquirir el 20% del proyecto Altar de Aldebaran en el futuro en caso de avanzar en el desarrollo, lo cual demuestra que el RIGI está dando frutos. Además, la reciente compra de Arcadium por Rio Tinto por $ 6.700 millones es otro ejemplo de cómo las políticas de Milei están atrayendo inversiones fundamentales . En el futuro, es factible imaginar a Argentina como un actor relevante en el mercado mundial de cobre, con una producción anual que eventualmente podría superar a la de Perú.

"Las políticas de Javier Milei están atrayendo inversiones fundamentales", dijo el magnate minero canadiense Rob McEwen.

-¿Qué necesita Argentina para liberar completamente su potencial minero?

El gobierno puede empezar acelerando el proceso de aprobación de permisos y mejorando la infraestructura. Países como Chile y Perú, con más de cinco décadas de experiencia minera, han invertido y desarrollado sistemas de transporte, logística y energía para soportar la minería a gran escala. Argentina ha dado un paso adelante con el RIGI, con condiciones fiscales favorables y mejorado su competitividad. La infraestructura estratégica que se necesita incluye carreteras eficientes, líneas de tren y redes de transmisión eléctrica de alta capacidad. Este desarrollo abriría las puertas a un crecimiento sostenido. Estoy convencido de que Argentina puede convertirse en un líder global en minería. <AP>

Esta nota fue publicada en la edición N° 371 de Revista Apertura