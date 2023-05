"Vida, libertad y propiedad privada": quién es la pastora libertaria de Milei en Tierra del Fuego

Andrea Almirón de Pauli tiene 54 años, vive en Rio Grande y es la "ungida" de Javier Milei en Tierra del Fuego. La candidata a gobernadora encabeza la lista 195 junto con su compañero de fórmula, el empresario Sebastián Galdeano, quienes competirán en las elecciones que se celebran el 14 de mayo.

Pero Almirón no sólo representa al economista libertario en la provincia, sino que además es líder de la Iglesia Evangélica "Hay vida en Jesús". De hecho, en Twitter, se presenta como "esposa, madre, abuela, pastora" y con tres ideas que resumen su pensar: "Vida, libertad, propiedad privada". En diálogo con El Cronista se refirió a la actualidad de su distrito y los planes que tiene en caso de poder gobernarlo.

La referente religiosa expresó que tomar la decisión de incursionar en la política le llevó varios meses. Republicanos, el partido libertario provincial, fue fundado hace cinco años por su hijo Santiago Pauli. "He decidido trabajar desde adentro porque estamos cansados de ver siempre lo mismo a nivel provincial. Soy ciudadana y desde ese lugar he tomado esta decisión, porque conozco los problemas sociales".



Además, Almirón destacó la visita de Javier Milei el 14 de abril. "La caminata superó nuestras expectativas y repercutió de forma muy positiva en la campaña". También agregó que dentro del Plan de Fiscalización que lleva adelante la alianza libertaria, la provincia ya está próximo a alcanzar su objetivo.

La pastora, tiene una mirada crítica sobre la intervención del Estado. "Tenemos que trabajar en proyectos privados, somos una provincia que tiene todo para ser la mejor de Argentina", confirmó. Por otro lado, cree que las virtudes que debe reunir un dirigente político son el "trabajo, la unidad y la transparencia".

Tierra del Fuego tiene una particularidad. Desde que fue sancionada la ley 19.640 en 1972, la provincia es la única que está exenta del pago de impuestos nacionales a las actividades que se desarrollen en el territorio, lo que fomentó una gran actividad industrial.

Almirón cree que esto trajo alivio en la actividad económica, pero que no es suficiente. "Los recursos provinciales no se están administrando correctamente, nosotros queremos transparencia. Estamos exentos de impuestos, pero también aportamos el 1% a nivel nacional. Hoy estamos queriendo ampliar y trabajar sobre el régimen que ha beneficiado a algunos pocos empresarios"

Uno de los principales proyectos del partido es activar la matriz productiva para no sólo enfocarla en lo industrial sino también en los recursos naturales, la agricultura y la ganadería. "Tenemos que repensar un sub-régimen y hacer un estudio más profundo, porque termina siendo un costo de ganancia para algunos pocos y no la forma de desarrollar nuestra provincia."





El sistema de salud: una deuda pendiente

Para Almirón en ninguna de las tres ciudades (Rio Grande, Ushuaia, y Tolhuin) hay una atención sanitaria de calidad. Pese a que la provincia registra uno de los mejores salarios a nivel nacional, Almirón manifiesta que hay pocos médicos. También expresa que, ante la falta de recursos e inversión, muchas veces el "mejor remedio" son los traslados sanitarios a Buenos Aires, opción por demás costosa.

"En Ushuaia hace años que se está diciendo que se va a construir el nuevo hospital y el proyecto quedo ahí, estancado. En Tolhuin hay una salita y un hospital modular, sin embargo, la gente tiene que viajar a la capital para recibir una mejor atención ante cualquier eventualidad", comentó.

Por otro lado, agrega que hay una situación muy frecuente. Las personas con obras sociales o prepagas muchas veces se atienden en hospitales públicos. "Estamos trabajando en un proyecto para que de alguna forma estos gastos puedan costearse y que represente una inversión en el sistema de salud pública".





Plan de viviendas

La candidata de Milei comparte que al igual que en el resto del país, en Tierra del Fuego hay un problema "muy grande" en el plan de viviendas. "Queremos que los fueguinos puedan ser propietarios y que puedan acceder a planes de crédito para que en 20 o 30 años cada uno tenga su propiedad, no queremos regalar nada, pero si otorgar flexibilizaciones".

"En Ushuaia hay una crisis habitacional muy grande, que es diferente a la Tierra del Fuego. Necesitamos las tierras ociosas que tiene el Estado. Acá hay mucho amiguismo, a algunos se entregan viviendas y a otros no, hay personas que hace años que están en los listados."

En la capital la situación de alquileres se agrava, ya que por la actividad turística- que es la que genera más ganancias por detrás de la actividad industrial-muchos propietarios prefieren alquilar a extranjeros.

Una de las propuestas que presentó el partido político , es derogar el impuesto al sello, que cobra la provincia y que representa el cobro del 0,5% del contrato total del alquiler. "Vamos a eximir de pagar ingresos brutos a las viviendas en alquiler permanente. Hoy solo se exime si el dueño tiene una sola, lo que queremos es más casas en alquiler, no más plata en los bolsillos del Estado", agregó la candidata a gobernadora.

También se explayó sobre el trabajo en campaña. "Somos el único partido que representa a candidatos en todos los estamentos. Ha sido un trabajo ordenado. Hemos sido los primeros en presentar las listas en las tres ciudades. Esto fue un gran logro para nosotros"



"Nuestro equipo no trabaja sobre intereses personales. Todos pensaban que Agustín (Coto) iba a ser el candidato a la gobernación, se habló en el equipo, no hubo peleas. Se fue trabajando sobre las candidaturas, se propuso y no tuvimos ningún problema con respecto a esto. Ya teníamos todo organizado, todo el trabajo hecho para poder presentarnos el 14 de marzo", finalizó.