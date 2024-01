"Vamos a una explosión": el Gobierno unifica el discurso para acelerar el tratamiento de la Ley Ómnibus

Empezó el debate de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados y desde el Gobierno le reclamaron a la oposición "estar a la altura" ante la advertencia de que sino el país va camino a una explosión .

"Esta ley no está siendo votada en una situación normal de un país normal. Si no tomamos el toro por las astas, podemos tener una explosión muy fuerte . Hay una inflación retrasada de un porcentaje del 30% que es bajo", sostuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Ley Ómnibus en el Congreso: el Gobierno anticipó que modificará "errores de redacción"

Además, en diálogo con TN, remarcó que si no se aprueba el proyecto de MIlei, " Argentina va a volver a la situación de falta de credibilidad que tuvo en el gobierno anterior ".

"Todos estamos perdiendo plata, necesitamos recursos estratégicos para que se simplifiquen las cosas y que sea amable con los negocios, y que cada uno que quiera poner un negocio puede ganar plata. Necesitamos simplificar la Argentina y que se voten estas cosas . Vamos con la fuerza de la convicción", explicó.

En la misma línea se manifestó el diputado José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. " Si no sale, vamos camino a otra crisis ", advirtió. "Será una sociedad peor a la que tenemos hoy", agregó en diálogo con Radio Rivadavia.

Espert les pidió a los diputados kirchneristas que " estén a la altura " durante el tratamiento de la denominada Ley Ómnibus en el Congreso Nacional. " Creo que el Congreso va a aprobar el proyecto de ley ", aseguró.

Quien también habló en el mismo sentido fue el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Durante la conferencia de prensa que realiza cada mañana, señaló que que la suba de los dólares MEP y CCL que se produjo en las últimas jornadas se produjo por la "desconfianza" que genera que no se apruebe la ley ómnibus en el Congreso.

El vocero consideró que "las reformas son necesarias para evitar la catástrofe. La suba de los tipos de cambio es una muestra gratis de lo que puede pasar si no acompañan el proyecto", en referencia a que el mercado anticipa que será complicado pasar la ley ómnibus por el Poder Legislativo.

"No vemos un escenario en donde la ley no se aprueba, no puedo saber que va a pasar si no sucede, pero sí se puede anticipar que va a seguir esta pobreza, estas regulaciones, este aislamiento, en esta decadencia que se profundiza más", opinó.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, sostuvo que Argentina "no puede esperar cuatro años más", por lo que consideró necesaria la aprobación de la Ley Ómnibus.

"No podemos esperar cuatro años. Lo que plantea el Presidente es que estamos en una situación de emergencia como nunca antes Argentina enfrentó. El Estado argentino está destruido, no tiene capacidad para afrontar los problemas más esenciales que tiene que cubrir un Estado", planteó el funcionario en una entrevista radial.