La dura advertencia de José Luis Espert: "Yo no puedo firmar hoy que esto termina bien"

Las primeras medidas de Javier Milei, desde los anuncios económicos de Luis Caputo con devaluación hasta el mega DNU de desregulación estatal publicado la semana pasada, recién están mostrando sus primeros efectos: la aceleración de precios con conflictividad social e incertidumbre marcan hoy el escenario.

Este panorama analizó este miércoles el diputado José Luis Espert , cercano al presidente Milei, en diálogo con Radio Rivadavia: aunque destacó las medidas de la gestión actual, no pudo asegurar un desenlace positivo para la situación actual.

Para Espert, aunque la devaluación del peso que duplicó el valor del dólar oficial y lo llevó a $ 820 (hoy $ 826,75 con micro devaluaciones diarias) redujo fuertemente la brecha respecto del dólar paralelo, la corrección del dólar en un 2% por mes tal como señaló Caputo podría volver a llevar a la Argentina a un contexto de atraso cambiario.

"Ese escenario no tiene probabilidad cero, puede llegar a ocurrir y dentro de 3 o 4 meses vamos a estar discutiendo lo mismo que hoy", consideró respecto a la posibilidad de una nueva devaluación en caso de que el oficial se vuelva a atrasar.

Aunque hoy la brecha cambiaria ronda en torno al 20%, una fuerte reducción respecto del 100% previo a los anuncios de Caputo, Espert se mostró cauteloso para los próximos meses.

Espert evaluó positivamente las medidas del ministro Luis Caputo.

"A mí me parece un buen principio, pero yo no te puedo firmar hoy que esto termina bien... a lo mejor hay que volver a barajar y dar de nuevo en algunos meses. Ojalá que no sea así", asumió.

Y, para ilustrar, recordó los primeros años de la gestión de Carlos Menem "hasta que la embocó con [Domingo] Cavallo" y la convertibilidad que tanto Milei como Espert destacan: "Antes estuvimos dos años dando vueltas con la inflación, cuando vos entras en estas espirales no te sale necesariamente bien la primera entrada".

EN DESARROLLO.

El antiguo compañero del presidente Javier Milei en la alianza "Avanza Libertad", el economista José Luis Espert, analizó las primeras medidas aplicadas por la nueva gestión y aseveró que "van por buen camino".

El liberal culpó a la "herencia" recibida por Milei y la vinculó a una analogía religiosa: "La gente tiene que tener claro que, luego de ser tan pecadores, el purgatorio te lo vas a tener que comer sí o sí para ver el cielo".

Para Espert, ahora la sociedad tendrá "síndrome de abstinencia" tras pasar por una "adicción" -la gestión anterior- "Es esto: inflación del 25-30% en enero, ajuste de tarifas, alguna suba de impuestos, la economía quieta", opinó.

Y, aunque asumió que "es duro", pidió "apretar los dientes y ponerse el casco" para "tener el cielo y la luz" al final. Aquí, volvió a defender las primeras medidas de Milei: "En el mundo, cuando pasan por estos problemas, hacen estas cosas; si las hacemos nos va a ir bien, pero las tenemos que hacer. Yo creo que el decreto y (la idea del) déficit cero van por el buen camino, pero hay que creer en eso".

"Argentina está relativamente cerca, si no hace ciertas cosas como las que ha anunciado el Gobierno, de un estallido inflacionario. No sé si eso es una híper o un Rodrigazo, pero estamos transitando un estallido inflacionario, no hay duda", dijo además.