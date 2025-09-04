Uno por uno, quiénes son los ejecutivos y qué hacen las empresas con las que se reunió Milei en Los Ángeles

El presidente Javier Milei viajó a Los Ángeles en su onceavo viaje a Estados Unidos, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford. La visita, de apenas 24 horas, incluye una serie de reuniones con inversores y líderes corporativos, organizada por el economista Michael Milken, quien lo invitó a un encuentro con alrededor de 80 ejecutivos.

El mandatario llegó horas después de encabezar el cierre de campaña bonaerense y buscaba en California un espacio de respaldo internacional en medio de tensiones políticas y económicas locales. El Instituto Milken y la embajada argentina coordinaron el evento, inicialmente previsto en Malibú y luego trasladado a un hotel de Beverly Hills por la magnitud de los asistentes.

Los 10 más relevantes:

Ryan McInerney (Visa): CEO de la multinacional de pagos digitales que emite tarjetas de crédito y conecta a más de 200 países a través de su red de transacciones.

Peter Griffith (Amgen): director financiero de la biofarmacéutica Amgen, especializada en terapias innovadoras para enfermedades graves.

Clay Neff y Mark A. Nelson (Chevron): altos ejecutivos de la petrolera estadounidense Chevron, con operaciones en exploración, producción, refino y químicos.

Tony Ressler (Ares Management): cofundador de Ares, firma de private equity y gestión de activos que maneja inversiones en crédito, inmobiliario y energía.

Behdad Eghbali y José Feliciano (Clearlake Capital): cofundadores del fondo de inversión Clearlake, con sede en California y foco en tecnología, industriales y consumo.

Eric Baker (StubHub/Viagogo): fundador de la plataforma de compra y reventa de entradas StubHub, hoy integrada a viagogo

Andrew y Peggy Cherng (Panda Express): fundadores de Panda Express, la cadena de comida rápida de inspiración asiática más grande de Estados Unidos.

Katie Koch (TCW Group): CEO de la gestora TCW, con sede en Los Ángeles, dedicada a inversiones en renta fija, acciones y estrategias alternativas.

Alesia Haas (Coinbase): directora financiera de Coinbase, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo.

Mike Milken (Milken Institute): presidente del think tank sin fines de lucro que organiza foros globales de inversión y financia proyectos de investigación médica.

Otros participantes

Jay Collins (Citi) : vicepresidente de Banking & Advisory del banco estadounidense.

Olivier de Givenchy (JPMorgan Private Bank) : referente de la banca privada en la costa oeste.

Tony Pritzker (Pritzker Group) : cofundador del grupo de inversiones familiares con intereses en capital privado y venture capital.

Maria S. Salinas (LA Chamber of Commerce) : presidenta de la Cámara de Comercio de Los Ángeles.

David Trulio (Reagan Foundation) : presidente de la fundación que preserva el legado del expresidente estadounidense.

Michael Piwowar (Milken Institute) : excomisionado de la SEC, hoy directivo del instituto.

Michael Greenwald (Amazon Web Services) : ejecutivo de AWS, especializado en activos digitales y servicios financieros.

Maria Contreras-Sweet (Rockway Equity) : exfuncionaria y actual inversora en private equity.

Harold Edwards (Limoneira) : CEO de la agroindustrial californiana dedicada a cítricos.

Gary Michelson (Michelson Philanthropies) : médico e impulsor filantrópico en ciencia y educación.

Meyer Luskin (Scope Industries) : empresario con trayectoria en reciclaje y manufactura.

Lance Milken (Ripple Industries) : fundador de la firma de inversión privada.

Eric Esrailian (Tenet Holdings/UCLA) : médico y productor, jefe de la división de enfermedades digestivas de UCLA.

Globant : empresa argentina de software y transformación digital.

Paramount : estudio de cine y entretenimiento global.

Capital Group : gestora de activos con más de 90 años de trayectoria.

Copa Airlines: aerolínea panameña de alcance regional.

La agenda de Milei en Los Ángeles

Además del encuentro con los empresarios, Milei mantuvo un almuerzo con María Noel de Castro, ingeniera biomédica salteña seleccionada por Axiom Space como aspirante a astronauta para una misión a la Estación Espacial Internacional en 2027.

El presidente Javier Milei junto a la ingeniera biomédica y aspirante a astronauta, Noel de Castro.

El cierre de su paso por California incluye un encuentro con Andy Kleinman, emprendedor argentino-estadounidense en tecnología y entretenimiento, fundador de Wonder (adquirida por Atari) y presidente de Delphi Interactive.

El presidente tiene previsto regresar a la Argentina mañana aunque ya planifica otro viaje a Estados Unidos para fines de septiembre, cuando se desarrolle la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.