Uno por uno, cómo van a votar los diputados y por qué el Gobierno es optimista

El Gobierno de Javier Milei volverá a jugar un nuevo partido para sostener un veto presidencial este miércoles a las 11, cuando la Cámara de Diputados inicie la sesión pedida por bloques opositores para insistir en el proyecto de Financiamiento Universitario, que propone una actualización de las partidas presupuestarias y de los salarios de sus docentes y no docentes.

Aunque días atrás regía un notable pesimismo entre altos funcionarios del gobierno (incluso en diputados libertarios), aquello dio un giro de 180 grados después de la inercia que se consiguió luego del apoyo del PRO para ratificar el veto total dispuesto por el Presidente la semana pasada . "Estamos muy confiados", esgrimía un estrecho colaborador de Milei en la Casa Rosada.

Los opositores que impulsan el proyecto universitario precisan los votos afirmativos de los dos tercios de los legisladores presentes al momento de la votación. Por esa misma cuestión, además de los votos positivos o negativos a la ley, jugaba un papel muy importante quiénes se ausentaban o abstenían.

El poroteo de la Ley de Financiamiento Universitario

Al cierre de la edición del martes, ninguno de los dos bandos tenía una estimación fidedigna de cómo podía llegar a salir la votación: algunos diputados hacían valer sus ausencias o no como oro para negociar mayores fondos para sus provincias. Hasta ayer a la tarde del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmaban que un número que manejaban era 161 votos afirmativos y 81 negativos -es decir, en contra de la insistencia del proyecto- .

En Casa Rosada aseguraban que el proporcional que precisaban para bloquear la iniciativa opositora estaba virtualmente asegurado . Contaban los 39 votos que tiene La Libertad Avanza, 35 del PRO, 3 de los radicales mileistas (Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier), 3 de Independencia, 2 del MID y el voto de Paula Omodeo (del monobloque CREO). De no mediar cambios, el núcleo inamovible era de 83 votos.

Del otro lado contrario, Unión por la Patria aportará 99 bancas para insistir con la ley; a los que se sumarán 27 de la UCR, 14 de Encuentro Federal, 6 de la Coalición Cívica, 5 de los bloques de Izquierda, 5 de Innovación Federal, 2 del PRO (los larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi), 2 de Por Santa Cruz, 2 de Producción y Trabajo, uno del Movimiento Popular Neuquino y uno de Fuerzas del Cielo (el monobloque de la libertaria Lourdes Arrieta). En total eran 164 votos.

Mientras que se sabía de antemano la ausencia de Oscar Zago (MID), Ricardo López Murphy (Encuentro Federal), Héctor Stefani (PRO), Fernando Carbajal (UCR) y Alejandra Torres (Encuentro Federal) ; las dudas recaían sobre diferentes espacios y diputados que todavía no definían en público su voto: algunos por cálculo político y otros para hacerse desear y entrar en negociaciones con alguna de las dos partes.

Antes de publicarse este artículo, el bloque Independencia -integrado por tres diputados tucumanos que dependen de manera directa a su gobernador Osvaldo Jaldo- dejaban a entender que votarían junto al gobierno, ratificando su pertenencia al grupo de los "87 héroes" que vetaron la ley de movilidad jubilatoria. Por el contrario, los dos sanjuaninos del bloque Producción y Trabajo -María de los Ángeles Moreno y Nancy Picón- se despegaron y votaban a favor del proyecto universitario.

El Presidente Javier Milei recibió en la Quinta Presidencial de Olivos a los 87 diputados nacionales que con su voto defendieron el déficit cero, salvando al país de la quiebra. pic.twitter.com/2bCTEqFhy0 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 18, 2024

Horas antes de la sesión, quienes mantenían el misterio a la espera de lo que dijera su gobernador, Hugo Passalacqua, eran los tres misioneros del bloque Innovación Federal -Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik-. Lo mismo se esperaba de los otros dos radicales que votaron a favor del veto jubilatorio en septiembre: Martín Arjol y Pablo Cervi.

Si se mantenían estas proyecciones y cualquiera de los dos diputados radicales le confirmaba al gobierno que votaría en contra de la insistencia, el oficialismo conseguiría bloquear la iniciativa opositora. Se esperaba que Arjol sea quien se sume a esa lista.

La estrategia del Gobierno y los planes por si se aprueba la ley

Para lograr de torcer las últimas voluntades, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, anunciaba que se actualizaría la garantía salarial docente y no docente a abril de 2024 "para asegurar un salario de bolsillo mínimo por cada cargo docente, luego de descontar los aportes obligatorios".

Según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), entre enero y septiembre, los recursos girados por Nación a las universidades públicas nacionales se desplomaron 30,2% interanual en términos reales. Esto superó a los niveles comparativos que se habían alcanzado entre enero y mayo, cuando marcó un retroceso de 25,5%.

Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las transferencias a las universidades nacionales disminuyeron 30,2% respecto a los primeros nueve meses del año

En el Gobierno afirman que para la altura del año en la que se está, el tema de los recursos universitarios debería ser debatido en el presupuesto 2025. "Si la oposición quiere sacar todos los recursos de seguridad, defensa y salud para dárselo a las universidades a mí no me molesta. La única condición es que no me toquen el objetivo de déficit cero", exageraba en su explicación una voz de altísima influencia en el gobierno ayer por la tarde.

" Si conseguimos que se ratifique el veto vamos a salir a festejar como se merece ", afirmaban un funcionario de la Casa Rosada. Por el contrario, si la oposición lograba que prospere el veto rumbo hacia el Senado (donde LLA sabe que no tiene los votos) y se termina de aprobar, Milei judicializará la medida por -presuntamente- no cumplir con la Ley de Administración Financiera al aumentar una partida presupuestaria y no especificar con qué fondos se puede respaldar.