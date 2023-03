"Uno no sabe cuándo arranca": Juan Carlos de Pablo volvió a alertar sobre la amenaza de una híper

El economista Juan Carlos de Pablo analizó el contexto macroeconómico en año electoral y se refirió al rol del actual ministro de Economía, Sergio Massa, dentro de la interna que sostiene el Frente de Todos y de cara a los próximos meses. Además, también analizó la posibilidad de una hiperinflación.

En este sentido, el autor asegura que el sistema de Argentina como "país presidencialista y personalista" pone en jaque a Massa por la falta de respaldo en los mercados y la sociedad: "Hacer política económica cuando tenés debilidad política es objetivamente muy difícil", remarcó De Pablo en diálogo con LN+, recordando la derrota del oficialismo en las últimas elecciones legislativas.

La interna del Frente de Todos se metió de lleno en el viaje de Massa a China



Para el especialista, además del delicado contexto económico en el que se mueve Massa, este también tiene que lidiar con la influencia política del oficialismo, la cual complica la gestión.

Es por esto que De Pablo cree que "la fortaleza" de Sergio Massa es "amenazar con la renuncia" dado que, "si se va hoy, no hay reemplazo". Esto -explica- le daría mayor independencia al funcionario: "Él tiene que decir 'che no me jodas más que me voy'".

Hiperinflación en Argentina: qué pronostica Juan Carlos de Pablo

Por otro lado, Juan Carlos de Pablo también se refirió a la posibilidad de la actual dinámica inflacionaria se torne en una hiperinflación y volvió a remarcar que "esto se juega día a día".

Para explicar su postura, recordó el último proceso hiperinflacionario que sufrió la Argentina en 1989 y subrayó que, a principios de ese mismo año, un shock de esta magnitud "no estaba claro", dado que tomó velocidad muy rápido y de forma sorpresiva.

De Pablo cree que "la fortaleza" de Sergio Massa es "amenazar con la renuncia".

"En enero [de 1989], el dólar estaba a $18, a fines de marzo a $40 y en julio $650. Entonces, uno no sabe cuándo arranca [la hiperinflación], pero cuando lo hace, desafía la imaginación", manifestó.

Pese a la advertencia, el economista hoy en día no ve esta dinámica, aunque "capaz que mañana sí". Así lo ilustró: "Hoy los negocios están abiertos. Escucho a la gente que dice que el dinero no vale nada, pero en los tachos de basura no veo pesos. El que vende atiende con la radio y la televisión prendida, y así vivimos".

Para cerrar, aseguró que, en caso de que se establezca una dinámica hiperinflacionaria, el oficialismo "entrega la llave, llama a la Asamblea Legislativa y dice 'nos vamos muchachos'", dejando el Gobierno antes de tiempo igual que María Estela Martínez de Perón, a quién "rajaron" con la hiper, y que Raúl Alfonsín, que entregó el Gobierno medio año antes.

"El tipo de desafío que va a recibir quien gane a partir del 10 de diciembre es fenomenal, no es para que la gente se suicide, es una realidad", advirtió De Pablo como conclusión.