Encuesta: las dos caras de la opinión de la gente sobre la pelea de Milei con las universidades

La última encuesta de Zuban, Córdoba y Asociados revela un panorama contradictorio respecto a las percepciones de la población sobre la universidad pública y las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei, en el contexto del conflicto entre el Gobierno y las casas de estudio. A pesar de las críticas del Presidente hacia las universidades públicas, la mayoría de los encuestados no valida sus apreciaciones, aunque un porcentaje importante apoya algunas de sus medidas.



La encuesta mostró un fuerte respaldo a la universidad pública como institución. Un abrumador 99% de los encuestados cree que la educación es una herramienta esencial para el crecimiento del país. Además, el 86,4% considera que las universidades públicas son un orgullo nacional, y el 80,7% está de acuerdo en que estas instituciones ayudan a la movilidad social. Estas cifras reflejan una percepción positiva y un reconocimiento del valor de la educación pública en Argentina.

En contraste, las afirmaciones del presidente Milei sobre las universidades públicas no encuentran eco en la opinión pública. El 91% de los encuestados está en desacuerdo con la idea de que las universidades públicas son un gasto innecesario, y el 76,2% rechaza la afirmación de que los pobres no llegan a estas instituciones.

El análisis de Zuban, Córdoba y Asociados destaca que afirmaciones como que "la universidad pública no le sirve más que a los ricos y clases medias altas" y que "la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos" no encuentran eco en la mayoría de la población, que valora positivamente el rol de las universidades públicas.

Sin embargo, cuando se trata de políticas concretas, las opiniones están más divididas. Un 38,1% de los encuestados apoya el veto del presidente Milei a la ley de financiamiento universitario, mientras que un 59,3% se opone a esta medida. Esta contradicción refleja una compleja relación entre las percepciones generales sobre la universidad pública y las políticas específicas del gobierno.



La consultora destaca que esta contradicción puede deberse a varios factores. Por un lado, la retórica del presidente logró instalar dudas sobre la eficiencia en el uso de los recursos por parte de las universidades. Un 34,8% de los encuestados cree que las universidades deben hacer un uso más eficiente de sus gastos, lo que podría explicar el apoyo al veto. Además, la insistencia en la necesidad de auditorías y ajustes caló en un sector de la población que ve con buenos ojos estas medidas de control y transparencia.

La encuesta se realizó entre el 11 y el 13 de octubre de 2024, con una muestra de 1.900 casos y un margen de error de +/- 2,25%.

Entre las preguntas específicas del sondeo, se destaca la siguiente: "¿Cuál es su nivel de acuerdo con la frase ‘Las universidades públicas son un orgullo para Argentina'?" A esta pregunta, el 86,4% respondió estar de acuerdo, el 11,2% en desacuerdo y el 2,4% no supo o no respondió. Otra pregunta relevante fue: "¿Cuál es su posición respecto al veto del presidente Milei a la ley de financiamiento universitario?" Aquí, el 59,3% se manifestó en contra del veto, el 38,1% a favor y el 2,6% no supo o no respondió.

El contexto actual, marcado por las tomas de universidades y las protestas contra los recortes presupuestarios, añade una capa adicional de complejidad a la situación. Según un artículo de El Cronista, "se multiplican las tomas de las universidades y preparan un nuevo paro nacional". Además, las auditorías que el gobierno comenzó a implementar en las universidades generan tensiones adicionales.