En esta noticia Impacto de la obra

Este sábado, el gobernador de Córdoba Martín Llaryora anunció oficialmente la inauguración de una importante obra estratégica para la conectividad y seguridad vial de una de las zonas más productivas de Argentina.

Se trata de la nueva rotonda de acceso a Calchín Oeste y la obra de pavimentación de 14,6 kilómetros del asfalto que une la localidad con la Ruta Provincial 10, un enlace clave para la región productiva del centro-este cordobés. Las obras demandaron una inversión superior a $ 9.000 millones.

Gobierno de Córdoba

“ El departamento Río Segundo está en un momento histórico, tenemos actualmente más de 52 millones de dólares de inversión solo en obras viales ”, resaltó Llaryora durante su visita por Calchín Oeste.

“Es imposible crecer sin infraestructura. En Córdoba no hay pueblo, ciudad o paraje que no esté realizando una obra; mientras en otros lugares de Argentina no se construye ni un bicicletero, nosotros le buscamos la vuelta para seguir brindando soluciones”, afirmó el mandatario local.

Impacto de la obra

Según informó el Gobierno provincial, el objetivo es robustecer la red vial dentro del corredor que conecta Oncativo–Colonia Videla–Calchín–Carrilobo–Pozo del Molle. Su concreción facilitará así la circulación y la conexión entre estas localidades.

Justamente, uno de los puntos centrales de la iniciativa fue corregir el problema de la antigua traza, que se encontraba por debajo del nivel de los campos aledaños. Esta situación dificultaba el escurrimiento del agua y generaba problemas de transitabilidad, especialmente durante lluvias intensas, cuando el camino podía sufrir anegamientos o cortes.

gobierno de Córdoba

Con el nuevo pavimento, se busca mejorar la circulación diaria, facilitar el traslado de la producción y reducir los costos logísticos en una zona caracterizada por su intensa actividad agropecuaria, ganadera e industrial, con fuerte presencia del sector lácteo .

La obra forma parte del Programa de Pavimentación, Mejora y Sistematización de Caminos Rurales, que se desarrolla bajo un modelo de participación público-privada. Concretamente, 271 contribuyentes locales participan con un 25% del financiamiento, lo que fortaleció la colaboración entre Estado y comunidad.