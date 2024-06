Una importante prepaga pidió la quiebra y afectará a miles de afiliados, ¿qué pasará con el servicio?

En medio de las tensiones entre el Gobierno y las empresas de medicina privada, una importante prepaga presentó ante la Justicia un pedido de quiebra y dejará a miles de afiliados sin una cobertura para la atención médica.



Tras no poder afrontar la millonaria deuda con sus acreedores, la compañía confirmó que no continuará operando en el mercado. Sin embargo, debido al DNU 70 impulsado por el presidente Javier Milei, los pacientes no podrán ser derivados.

Una importante prepaga pidió la quiebra ante la Justicia



El apoderado de Servin Life, una prepaga chica que mantenía su atención en diferentes puntos del país, envió el viernes un pedido de quiebra ante la Justicia. La empresa se había presentado en concurso preventivo a fines de octubre de 2022.

La última oferta que presentó fue pagarles a sus acreedores una parte de la deuda contraída. En una primera instancia, se habló del " pago del 60 por ciento de los créditos verificados y/o declarados admisibles " y que " el capital será cancelado en doce cuotas mensuales iguales y consecutivas". Además, se sumaban importantes gastos de intereses.



Si bien el juez a cargo del caso tendría tiempo hasta el 11 de junio para resolver la situación, la prepaga le envió un correo electrónico a sus afiliados de que no continuará con el servicio ni la atención médica debido a su contexto económico.

¿Qué pasa con los afiliados cuando una prepaga que cierra?



Desde Servin Life confirmaron que no continuarán brindando el servicio a sus clientes, que en un momento representaban a cerca de 2.800 afiliados.

El problema surge en que, debido a una modificación legal sobre el régimen de medicina prepaga, los usuarios que quedaron a la deriva no tendrán la garantía de que serán trasladados a otra compañía y quedarán sin cobertura.

Esto se debe a que el artículo 267 del DNU 70, que firmó el presidente Javier Milei, derogó el inciso "m" del artículo 5 de la Ley N° 26.682, que ordenaba a la autoridad de aplicación:



"Transferir en caso de quiebra, cierre o cesación de actividades de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley la cobertura de salud con sus afiliados a otros prestadores inscriptos en el Registro que cuenten con similar modalidad de cobertura de salud y cuota".

Anteriormente, la Superintendencia de Servicios de Salud debía encargarse de reubicar a los pacientes que se quedaban sin prepagas en otras compañías, dado que al ser adultos mayores le era difícil volver a ser aceptados.