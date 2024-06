Descubren una nueva "caja negra" en una obra social mientras avanzan con recambios en Salud

En un comienzo, el Ministerio de Salud en realidad era pensado por Javier Milei como una secretaría. La degradación de Infraestructura permitió que el número de ministerios pasara a ocho y se mantenga el número de carteras que el libertario había planificado en campaña. Hoy en día, el área que preside Mario Russo parece tener mayor autonomía propia, algo que se buscó incrementar en los últimos días a través de varios recambios en su plantilla .

Incluso, han mermado los rumores de pasillos al respecto de una supuesta revisión sobre la supuesta continuidad del ministro. Cuando el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, optó por mostrar en público a sus ministros en un café de la zona de Casa Rosada fue porque planea mantener esa conformación.

Desde el área de Russo reconocen que la dinámica de la gestión ha sido más dura que la prevista . Sus funcionarios dicen que la desregulación del precio de las prepagas fue una decisión acertada. "No es sencillo que el 30 por ciento de la población tenga una prepaga de elite", afirmó uno de ellos, según publicó semanas atrás El Cronista.

Aun así, aquello generó una dinámica de la aceleración de las tarifas del servicio que fue cada vez menos convalidada por los usuarios: aquello motivó la medida cautelar contra 41 empresas de medicina prepaga, las cuales engloban más del 95% del sector.

Ahora, consideran, la prioridad está en avanzar con el Calendario de Vacunación visto que se adelantaron las temperaturas más frías. El eje está en la provisión de las dosis para la antigripal, la cual ya está distribuida en todas las provincias del país.



Importantes cambios de nombres en el Ministerio de Salud

En el riñón de Russo apuntan que la prioridad está en darle un giro a la gestión para buscar "fortalecerla" . Hubo cuatro cambios de funcionarios de primera línea en los últimos días, de los cuales dos son de cargos de estrechísima vinculación con el ministro.

El primero de los reemplazos fue el de Gustavo Panera por Cecilia Loccisano en la Secretaría de Coordinación Administrativa. "La decisión se enmarca en el objetivo de profundizar el trabajo que encaramos desde que asumimos, destinado a reordenar las prioridades del sistema de salud" , expresó Russo.

El ministro de Salud, Mario Russo.

Este cambio se dio a comienzos de mayo, después del brote de dengue que significó un cimbronazo en la gestión sanitaria. Según expresó Russo, esta decisión se dio para "profundizar el trabajo destinado a reordenar las prioridades del sistema de salud" y tener una asignación de recursos más eficientes.

Pero esta semana se conocieron tres salidas más. En dos secretarías y en la unidad gabinete de asesores. El movimiento más resonante fue el secretario de Acceso y Equidad en Salud, Andrés Scarsi, que fue ministro de Salud de la gobernación de María Eugenia Vidal y cursó otros cargos en esa materia en Nación y otras gestiones . Su reemplazante es Pablo Bertoldi, quien hasta la fecha se desempeñó como director del Hospital Posadas.

El mapa del nuevo Ministerio de Salud. En amarillo, los funcionarios que fueron reemplazados esta semana.

En tanto, Hernán Cohen, será el nuevo subsecretario de Planificación y Programación Sanitaria; mientras que Ignacio Grosso asumirá como jefe de la Unidad Gabinete . Cohen venía cumpliendo funciones como director nacional a cargo de la Dadse y de la entrega de medicamentos oncológicos; y Grosso como director del Hospital El Cruce.

Como próximos focos de la gestión, también se está trabajando en el ordenamiento del Reprocann y la implementación de la receta electrónica . "Va a haber un trabajo fuerte para digitalizar el sistema, contar con datos y gestión por resultados. Se viene trabajando también con las provincias del NOA y NEA en un plan integral para abordar la próxima temporada en tema dengue y fortalecer el trabajo desde ahora", comentan voceros del área.





La nueva auditoría de una obra social

Tal y como lo viene comunicando El Cronista, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) , a cargo de Gabriel Oriolo, está haciendo entre dos o tres auditorías semanales a las diferentes obras sociales que tienen sospecha de ser "sellos de goma" o que, cuanto menos, tienen irregularidades manifiestas.

Según comentan, este es un trabajo que no se hacía en los últimos años ya que el organismo no cumplía con la tarea de fiscalización. El año pasado el número de fiscalizaciones que se habían hecho era cercano a cero , según cuentan desde la SSS. En tanto, fuentes del área de Salud confirmaron que la semana pasada se hizo la primera intervención de la gestión libertaria. Se trata de la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (OSPIF) .

La entidad recibió cerca de $ 350 millones entre aportes directos y contribuciones. Mientras que en marzo recibieron transferencias de programas de subsidios por $ 130 millones. Aquello redunda en un monto global que orilla los $ 480 millones .

Aún no se conoce la cantidad exacta de afiliados que tiene la Obra Social. Desde la SSS estiman que serían cerca de 30.000, pero que al momento de realizar el operativo presencial había una falta de documentación severa. "Se descubrió que no funcionaba en términos administrativos y que no cumplían con la normativa vigente", comentaron cerca del equipo de interventores, liderados por el abogado Mariano Luis Negro.