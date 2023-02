En 2019 fue funcionaria en un flamante ministerio, cuando Alberto Fernández asumía como presidente de la Nación. Eran épocas donde todo el peronismo se encolumnaba detrás del gobierno del Frente de Todos. Pero ahora, casi cuatro años después y de cara a las elecciones 2023, decidió salir a apoyar a Horacio Rodríguez Larreta para que sea él el nuevo inquilino de la Casa Rosada.

Se trata de Florencia Casamiquela, dirigente peronista cercana a Florencio Randazzo y que pasó un tiempo como Directora de Relaciones Parlamentarias del Ministerio de Turismo, a cargo de Matías Lammens. La ex funcionaria se mostró entusiasmada con la candidatura de Rodríguez Larreta a presidente de la Nación, a quien definió como "algo que desde mi historia militante vengo esperando hace mucho tiempo, es una bocanada de esperanza".

La ex candidata a senadora por el randazzismo se sumó el año pasado al armado que postula a Diego Santilli como nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora, en declaraciones a Radio Rebelde, destacó que la "audacia de Horacio (Rodríguez Larreta) está en no agraviar, en fortalecer la política como herramienta de transformación".

Viajando a #Montevideo con @RandazzoF y @alferdez para escuchar a un referente regional y ejemplo de militancia como es Pepe Mujica. %uD83D%uDC99%uD83C%uDDFA%uD83C%uDDFE%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/aWiTNmRvK8 October 13, 2017

¿Nace el "peronismo larretista"'?

Casamiquela subrayó que "son muchos los compañeros peronistas que se referencian en Larreta, lo ven como un puente".

En cuanto a cómo ve al Fente de Todos, evaluó que "el problema no es que (Larreta) no hable con el Frente de Todos, el problema es que el FDT no habla consigo mismo", en un claro dardo a la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

"Es trágico, el presidente no habla con la vicepresidenta, juegan una carrera a ver quién habla peor del compañero de al lado. Se perdió el sentido común cuando Alberto nos tenía encerrados y hacía fiestas en Olivos", agregó.