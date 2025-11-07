El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) sumó una nueva función a su plataforma digital que promete transformar la forma en que los jubilados acceden a la atención médica desde sus hogares.

El objetivo es que sus afiliados puedan sentirse más acompañados y seguros ante cualquier urgencia, y lo hará a través de una herramienta que pocos conocen, pero puede ser clave en momentos críticos.

La nueva herramienta de PAMI que beneficia a miles de jubilados

En el marco de su proceso de modernización digital, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) incorporó a su aplicación oficial MiPAMI un botón de emergencia, diseñado para ofrecer asistencia inmediata ante situaciones médicas urgentes.

La nueva función ya está disponible tanto en la app móvil como en la versión web del portal oficial del organismo. Al presionar el botón —identificado con un ícono rojo visible en la pantalla principal— el usuario accede de forma directa a los números de contacto de los servicios médicos disponibles según su zona.

Desde el organismo explicaron que el objetivo es “brindar una respuesta rápida y accesible para los afiliados, sin necesidad de recordar teléfonos o realizar llamadas manuales”.

Cómo activar el botón de emergencia

Para comenzar a usar esta herramienta, los afiliados deben seguir unos simples pasos:

Ingresar a la app Mi PAMI o al sitio oficial www.pami.org.ar Iniciar sesión con el número de afiliado o DNI. En la pantalla principal, ubicar el ícono rojo del botón de emergencias. Presionarlo para desplegar las opciones de contacto médico disponibles. Llamar directamente desde la aplicación, sin necesidad de marcar los números.

Además de la incorporación de la herramienta, el organismo implementará campañas de capacitación y acompañamiento en todo el país, con el fin de promover el uso de la app Mi PAMI entre sus más de cinco millones de afiliados.

De esta manera, se busca familiarizar a los jubilados y pensionados con las herramientas digitales y los beneficios que la aplicación ofrece.

Más beneficios digitales para jubilados

El botón de emergencia se suma a otras funciones ya disponibles en Mi PAMI, como las credenciales digitales, las recetas electrónicas, la posibilidad de consultar turnos médicos, acceder a órdenes de prestación o conocer los datos del médico de cabecera.

Estas herramientas forman parte del plan de transformación digital del organismo, que busca simplificar los trámites, reducir la asistencia presencial y mejorar la atención a los adultos mayores en todo el país.