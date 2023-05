Una ausencia clave y "ninguneo" a Javier Milei, en la reunión de JxC sobre la situación económica

Sin la presencia de Patricia Bullrich, sesionó este martes la conducción de Juntos por el Cambio. Lo hizo con los líderes parlamentarios, los equipos económicos y titulares de las cuatro fundaciones de los cuatro partidos. El quinto, presidido por José Luis Espert, aún no está formalmente integrado.

El encuentro fue inusualmente largo, más de tres horas, y no hubo demasiada chance de profundizar en las incógnitas políticas ya que estuvo enfocado en producir un documento de análisis de la crítica situación económico y homogeneizar el discurso de los candidatos.

A pesar de eso, el texto aprobado no da precisiones ni profundiza en el diagnóstico. Por el contrario, se trata de un documento de tono excesivamente general, sin profundizar en ninguno de los tópicos que preocupan a la población. Tampoco encontraron una fórmula poderosa para hablarle al electorado y llamó la atención la liviandad del título: "Los argentinos podemos lograrlo: vamos a vivir mejor".

La palabra "inflación" solo fue mencionada una sola vez y no se menciona el concepto de "dolarización" para criticarlo, como se esperaba de algunos sectores políticos de la coalición. "Hay que destrabar el potencial argentino. Lo haremos con un plan de desarrollo federal de la mano de todos los sectores productivos", se expresó.

"Los argentinos sufrimos una gran incertidumbre. Queremos llevar la tranquilidad de que la principal fuerza de oposición actúa y actuará con responsabilidad frente a la grave situación económica. Pero exigimos a la administración actual asuma su responsabilidad de gobernar sin agravar los problemas. No se pueden repetir medidas que ya fracasaron ni caer en recetas mágicas", es quizás el párrafo más duro del texto contra la gestión del Frente de Todos.

El verdadero documento

Lo que trascendió es que estaba listo un documento con un "panorama económico severo" y, luego de las palabras de Pichetto, se decidió no darlo a conocer. "Es piantavotos", dijo. Palabras más, palabras menos, el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri agregó que "la gente necesita una esperanza, no podemos decir todo lo que se va a hacer ni tampoco inventar una quimera como la dolarización".

Según se explicó a El Cronista, "Pichetto aportó sentido común". Y contaron que el texto que finalmente se dio a conocer a la opinión pública fue escrito por Maximiliano Ferraro, y "luego tuvo mil discusiones". El documento original fue redactado por los economistas, que acordaron líneas precisas sobre estancamiento, crisis de reservas y limitaciones del gasto.

Cómo posicionarse ante las ideas "imposibles" de Javier Milei y los relatos "falsos" del Gobierno nacional es la duda más importante de los dirigentes políticos de la coalición opositora, que acordaron con los economistas el armado de un discurso para instalar en la opinión pública.

La ausencia de Patricia Bullrich

En cuanto a presencias y ausencias, llamó la atención el faltazo de Patricia Bullrich, que fue convocada a este encuentro hace diez días. Aunque el fin de semana había anticipado que no iba a estar debido a que tenía planificado un viaje con una frondosa agenda a Misiones, que tiene elecciones este fin de semana, parece claro que no quiso ser parte de un documento con críticas a Milei.

Los principales dirigentes que estuvieron en la reunión que se hizo en el Hotel Emperador fueron Gerardo Morales (precandidato presidencial), presidente de la UCR, Martín Lousteau, vicepresidente de la UCR, Maximiliano Ferraro, presidente de CC, Federico Angelini, presidente transitorio del PRO, Miguel Angel Pichetto, presidente de Encuentro Republicano Federal.

También los precandidatos presidenciales Horacio Rodríguez Larreta, la diputada nacional María Eugenia Vidal y el diputado Facundo Manes. Otros dirigentes fueron los líderes parlamentarios de Diputados y Senado por la oposición Mario Negri, Luis Naidenoff, Ricardo López Murphy, Juan Manuel López, Margarita Stolbizer y Cristian Ritondo.

En cuanto a los economistas estuvieron Hernán Lacunza (PRO), Luciano Laspina (PRO), Matías Sturt (CC), Eduardo Levy Yeyati (UCR), Marina del Poggetto y Martín Rapetti (UCR), Guido Sandleris (PRO) y Juan Carlos Sánchez Arnaud (ERF), entre otros.

También el presidente del partido UNIR, Alberto Asseff, el presidente del partido GEN, Sergio Abrevaya y el senador provincial Andrés De Leo, presidente de la CC de la provincia de Buenos Aires.

Al salir, los pocos dirigentes que hablaron con la prensa buscaron destacar la capacidad de técnica y política de los economistas de la coalición, quienes comparten valores y diagnósticos. Ante una pregunta, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, dio una precisión acerca de la posibilidad de dolarizar.

"Los economistas nos explicaron que se necesitarían 45.000 millones de dólares de reservas, algo impensable hoy. Estaríamos hablando, además, de un tipo de cambio de 2700 pesos por dólar. Conceptualmente, nadie de Juntos por el Cambio avizora que el futuro pase por ahí", dijo.