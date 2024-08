Una app de delivery busca trabajadores: a quiénes convoca, cómo anotarse

El Ministerio de Capital Humano y la empresa Rappi firmaron un convenio destinado a promover la empleabilidad y la inclusión social de personas beneficiarias de los programas nacionales de empleo. Este acuerdo, impulsado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, busca generar oportunidades laborales para quienes enfrentan dificultades en su inserción en el mercado laboral.

Un convenio orientado a la inclusión laboral

El convenio, suscrito por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el gerente general de Rappi, Franco Lena; y el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, tiene como objetivo desarrollar acciones conjuntas para mejorar las competencias y habilidades de personas desempleadas. De este modo, se pretende facilitar su acceso al mercado laboral en un contexto donde la demanda de nuevos perfiles y habilidades es cada vez más exigente.

Franco Lena, de Rappi

¿Cómo se beneficiarán los desempleados con este acuerdo?

El convenio establece canales de cooperación entre Capital Humano y Rappi, permitiendo a los beneficiarios de programas como "Volver al Trabajo" inscribirse en oportunidades laborales. Según Cordero, "más de 650,000 beneficiarios ya se anotaron voluntariamente en el Portal Empleo", demostrando la demanda de herramientas efectivas para la reinserción laboral. Este tipo de convenios refuerzan la posibilidad de que más personas accedan a empleos formales y sostenibles.

La visión de las autoridades

Durante la firma del acuerdo, la ministra Pettovello resaltó la importancia de adaptarse a las nuevas realidades del mercado laboral. "No podemos seguir hablando del mundo del trabajo de hace 80 años, donde alguien trabajaba en el mismo lugar durante 40 años. Ese mundo ya no existe", afirmó. Para Pettovello, el desafío actual radica en "cambiar el statu quo" y encontrar soluciones innovadoras que no teman romper con estructuras tradicionales.

Rappi como aliado en la inclusión social

Por su parte, Lena destacó la relevancia del convenio para la empresa: "Es la primera vez que un gobierno firma un convenio de estas características con nosotros". Además, subrayó el impacto positivo de Rappi en la vida de sus trabajadores: "Cada vez que alguien se suma a trabajar con nosotros, con sólo una bicicleta y un celular, es una persona que sale de la pobreza". Estas declaraciones refuerzan el compromiso de la empresa en promover un modelo de inclusión laboral accesible.

Perspectivas de futuro para los programas de empleo

La colaboración entre Capital Humano y Rappi se inscribe en una estrategia más amplia que busca potenciar la empleabilidad de sectores vulnerables mediante la formación y el acceso a oportunidades laborales. Con la participación de figuras clave tanto del sector público como privado, el acuerdo representa un avance en la creación de un ecosistema laboral inclusivo y flexible, alineado con las demandas actuales del mercado.