La plataforma de delivery Rappi quiere impulsar su vertical Turbo, con la cual hacen entregas en alrededor de 10 minutos, con una campaña de marketing protagonizada por el piloto de automovilismo, Sergio ‘Checo’ Pérez. Coincidiendo con el reciente arranque de la temporada 2026 del serial del Gran Prix de la Fórmula 1, la empresa busca conectar dos entornos donde cada segundo cuenta: la pista y la última milla. La plataforma compartió que durante fechas deportivas de alta audiencia, su vertical de entregas súper rápidas registra incrementos de hasta 40% en pedidos en categorías como botanas, bebidas y productos de conveniencia. Turbo busca ofrecer una experiencia de supermercado con selección premium y miles de productos disponibles, manteniendo precios competitivos para que la conveniencia y la inmediatez no representen un costo adicional para los usuarios. Este modelo es posible gracias a un sistema de bodegas ubicadas cerca de los usuarios, que permite preparar y despachar pedidos en tiempos consistentes. Actualmente, Rappi cuenta con más de 50 dark stores en México (un número que no ha crecido desde 2023), con esta vertical tiene presencia en 10 ciudades de las 115 en las que opera con su oferta habitual. Iván Cadavid, general manager de Rappi en México, señaló que “Checo es un orgullo para México y representa perfectamente lo que buscamos en Rappi: inmediatez, dedicación y ambición. México es uno de nuestros mercados más importantes y aquí trabajamos de la mano con miles de aliados, retailers y restaurantes mexicanos para ofrecer experiencias únicas”. Cadavid ha sido un impulsor importante de la vertical turbo, incluso antes de ser nombrado general manager en Rappi, desde su cargo de vicepresidente sénior global de restaurantes. ‘Checo’ Pérez, quien también protagoniza campañas publicitarias de Banamex y Nescafé, declaró en un comunicado: “La velocidad siempre ha sido parte de mi vida. Por eso me gusta colaborar con Rappi, una marca latinoamericana que uso y con la que me identifico mucho”. La iniciativa también cuenta con la participación del comediante mexicano José Ramones. Y aunque esta campaña se planea en el contexto del automovilismo, este impulso a la vertical turbo es la antesala de una posible demanda mayor durante el Mundial 2026 en verano. Las plataformas que compiten con Rappi, como Uber Eats y DiDi Food no cuentan con una vertical de entregas rápidas, sin embargo, la velocidad de reparto es una variable que están tomando en cuenta para ofrecer mejores experiencias a los usuarios.