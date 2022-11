"Un puntapié en los dientes" para Cristina Kirchner: el PRO festeja la decisión de la Corte por el Consejo de la Magistratura

Luego de que la Corte Suprema de Justicia anulara este martes el decreto parlamentario que Cristina Kirchner utilizó para dividir en dos el bloque del Frente de Todos en el Senado y así ganar un espacio más para el oficialismo en el Consejo de la Magistratura, el legislador del PRO desplazado por la movida política de la vicepresidenta, Luis Juez, festejó la decisión.

"La Corte fue valiente porque, en síntesis, le dijo 'Así no, señora'", festejó Juez en diálogo con Radio Rivadavia. Además, el senador opositor aseguró que la decisión de la Justicia es "un puntapié en los dientes" para Cristina Kirchner.



La Corte anuló una jugada de Cristina para tener un representante más en el Consejo de la Magistratura



Con su "jugada", Cristina Kirchner formalizó que ocupa la segunda minoría



"A esta mujer que cree que está por encima de todos nosotros, la Corte le dijo no, usted se ha quedado con algo que no le corresponde", sumó además Juez. Y cerró con una metáfora: "Lo peor que le puede pasar al ladrón es que lo paren en la puerta del supermercado y le digan 'Esto no es tuyo'".



Tras la jugada política con la que el Frente de Todos se quedó con la mayoría en el Senado y, además, se hizo con la segunda minoría, Luis Juez presentó un amparo ante la Corte Suprema para que se anule el decreto parlamentario que lo desplazó del lugar que, por ley, la correspondía a él como el candidato al Consejo de la Magistratura por parte del PRO acordado por el partido opositor.

Luis Juez presentó un amparo ante la Corte Suprema para que se anule el decreto parlamentario que lo desplazó del Consejo de la Magistratura.

A este pedido respondió la Corte Suprema de forma positiva este martes, lo que Juez celebró: "Nadie puede hacer las cosas por encima de otro". Ahora, el senador deberá asumir la banca correspondiente a la segunda minoría del Senado en el Consejo.

"El que no tiene para morfar no va a comer con este fallo, pero nos saca de ese lugar de republiqueta bananera", expresó el referente del PRO para cerrar la cuestión.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: ¿CÓMO COMENZÓ LA POLÉMICA y qué dijo la corte suprema?

Luego de que la Corte Suprema de Justicia definiera que el Consejo de la Magistratura debía volver a su conformación original -pasando de 13 a 20 miembros- tanto el Senado como Diputados debían consignar a un representante más para la entidad que define los jueces federales y nacionales.

Por ley, a cada uno de los bloques de la cámara le corresponden los siguientes espacios en el Consejo:

Dos a la mayoría

Uno a la primera minoría

Uno a la segunda minoría

¿Se lanza Cristina Kirchner para Presidenta? Los cálculos y la revelación de un vocero K

El motivo de Cristina Kirchner para volver y la condición que impone Máximo



Antes de que en abril de este año Kirchner definiera partir el bloque del Frente de Todos en dos para sostener la mayoría y hacerse, a su vez, con la segunda minoría, la conformación de los bloques principales del Senado era la siguiente: 35 senadores del Frente de Todos, 18 del radicalismo y 9 del PRO .



Por ende, en su momento se deberían haber designado dos miembros del Consejo por el Frente de Todos, uno por el radicalismo y otro por el PRO. Sin embargo, en una jugada política sin precedentes, la vicepresidenta definió dividir al oficialismo de la Cámara Alta en dos.



Así, en ese momento se crearon dos espacios distintos: Unidad Ciudadana, a cargo de la senadora Juliana Di Tullio, con mayor afinidad a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; y el Frente Nacional y Popular, bajo la órbita de los gobernadores oficialistas y más cercano al presidente Alberto Fernández.



La vicepresidenta definió dividir al oficialismo de la Cámara Alta en dos

Esto desplazó a Luis Juez, candidato del PRO al espacio que le correspondía como segunda minoría en el Consejo, y dispuso a los oficialistas Claudio Martin Doñate y Guillermo Snopek como su suplente.

Sin embargo, el senador opositor presentó un amparo para corregir esta situación, denuncia a la cual la Corte Suprema de Justicia respondió este martes de forma positiva, anulando la división del Frente de Todos en el Senado tras categorizarlo como un "ardid para violar la ley".

"Resulta indiscutido que, al momento de la notificación de la sentencia del 16 de diciembre, y aún después del vencimiento de los 120 días dispuestos para su implementación, la segunda minoría a los efectos de la conformación del Consejo de la Magistratura era el "Frente Pro", define el escrito firmado por los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.



Según los letrados, la estrategia de la vicepresidenta "evidencia que la división referida no obedece a fines genuinos, sino al objetivo de una fuerza política de ocupar en el Consejo un lugar que no le corresponde".