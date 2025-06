Un nuevo gigante escala y le disputa a EE.UU. su lugar como socio comercial de la Argentina

A partir de la agroindustria como motor, desde 2019, el comercio entre India y Argentina ha experimentado un significativo crecimiento, hasta alcanzar un máximo de u$s 6400 millones en 2022, desde cuando disputa el tercer puesto como socio comercial a Estados Unidos (EEUU).

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, India encabeza el listado entre los principales diez destinos de venta para la agroindustria junto a Brasil, Vietnam, China, Chile, Arabia Saudita, Perú, Estados Unidos, Argelia y Bangladesh.

Además, con un salto de 68%, el país de Asia del Sur, se ubica entre los destinos que más crecieron respecto de 2024 y a los cuales se exportan productos por más de u$s 50 millones junto a Angola (1.897%), Paquistán (584%), Iraq (198%), Bangladesh (185%), Grecia (169%), Sudáfrica (130%), Reino Unido (87%), Irlanda (73%), y Arabia Saudita (55%), entre otros.

Respecto a la evolución del comercio, según datos que procesa Descartes Datasystem, entre enero y mayo de 2025 India generó compras a la Argentina por u$s 1500 millones, lo que representa casi el doble en la comparación con el mismo período de 2024 cuando alcanzó los u$s 888 millones.

Fuente: Descartes Datasystem

Destino de las principales exportaciones de la Argentina en 2024

Al analizar los productos el alza en el comercio se vincula a la exportación de aceite particularmente que, en los primeros 5 meses del año creció de u$s 769 millones en 2024 a u$s 1300 millones en 2025.

Con solo 46 operaciones frente a las 485 que se registraron con EEUU entre enero y mayo, India mostró un nivel similar de importaciones desde la Argentina tanto en volumen (1000 millones kilos) como en divisas, con quien se disputa el tercer puesto como socio comercial.

En ese sentido, en valor, EEUU hizo compras a la Argentina por u$s 1427 millones (FOB) mientras que la India representó u$s 1030 millones. Ambos por detrás de China que fijó compras por u$s 2427 millones y Brasil por u$s 2640 millones.

Ventana abierta

Aunque el 84% de los envíos a la India se concentran en aceite de soja, expertos en comercio internacional, aseguran que existen oportunidades de diversificar la canasta exportadora con frutos secos, legumbres, lácteos y alimentos procesados como galletitas, vinos o mermeladas .

Además, la ventana de oportunidad se expande al sector energético, frente a la posibilidad de proveer litio para paneles solares y baterías, tanto de vehículos eléctricos como de celulares.

Aunque el escenario actual, presenta nuevos desafíos en el comercio internacional, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) entre 2018 y 2019, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos -los dos principales socios comerciales de la India- le permitieron a la Argentina colocar manufacturas de hierro y acero y en productos químicos (reactivos de diagnóstico y preparaciones aglutinantes) en el mercado indio.