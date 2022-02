Un meme "horrible", chicanas y un tuit borrado: bochornoso cruce entre Aníbal Fernández y Sergio Berni por la cocaína adulterada

Luego de que un lote de cocaína adulterada circulante por la provincia de Buenos Aires matara a 20 personas y obligara a internar a más de 70 , la alerta compartida por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, indicando que "quienes compraron droga en estas últimas 24 horas tienen que descartarla", derivó en una polémica con su par de Nación: el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

En un primer momento, Fernández compartió en sus redes sociales un meme en el que se pueden observar banderas de distintos países junto a las frase "El consumo de drogas mata" mientras que, al final de la lista, aparece la bandera argentina junto a una leyenda distinta: "El que compró droga las últimas 24 horas descártela porque es de la mala".

Con esta chicana, el ministro de Seguridad nacional apuntó de forma irónica a Berni por su primera alerta al conocerse la situación de intoxicación y muertes por la cocaína adulterada: "Quienes compraron droga en estas últimas 24 horas tienen que descartarla", advirtió el funcionario de Axel Kicillof en su momento.

Pese a que Fernández eliminó la publicación en la que se burlaba de los dichos de Berni casi al instante, las capturas de pantalla de su tuit no dejaron de circular por las redes sociales, provocando un cruce entre ambos funcionarios.

LA RESPUESTA DE SERGIO BERNI

Ante esto, en una dura crítica a Fernández, el ministro de Seguridad bonaerense contestó a la provocación de su par de Nación en declaraciones televisivas: "La verdad que no me causa nada de gracia" , recalcó en diálogo con TN.

Y subrayó: "Estamos ante un grave problema donde están muriendo bonaerenses, si el ministro tiene alguna frase mejor, que concientice a aquellos que pueden evitar la muerte consumiendo esta droga que está envenenada, o capaz que es una sensación no más ".

Tal como indicó Berni, no existe "otra alternativa" que advertirle a los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires que descarten cualquier tipo de droga comprada en las últimas 24 horas ya que "tiene este veneno que en menos de 30 minutos mata".

"Aquel que tenga una frase mejor para sensibilizar a los que consumen y que pueda ayudar a evitar una muerte que por favor la tuitee", continuó Berni en su respuesta a Fernández.

Para concluir, Berni "invitó" a Aníbal Fernández "a concientizar a todos aquellos que están ante la posibilidad de consumir una droga con veneno que los va a matar en 30 minutos". Y finalizó terminante: "Más allá de ironizar con una tragedia sería mejor que aporten soluciones" .

¿QUÉ SE SABE DE LA COCAÍNA ADULTERADA?

Al menos 20 personas murieron por la ingesta de la cocaína envenenada y más 70 permanecían este jueves internadas en hospitales de Hurlingham, Tres de Febrero y San Martín, informaron fuentes oficiales de la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, tanto el número de muertos como de internados podría aumentar minuto a minuto, aclararon, ya que arriban a los hospitales pacientes con síntomas en grave estado y no descartan fallecidos en vía pública y en domicilios que aún no se pudieron identificar.

Este miércoles, el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, consideró que el episodio "puede ser que se trate de un ajuste cuentas entre bandas de traficantes pero es conjetural, no tenemos antecedentes de esto, lo cual nos lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo".

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, advirtió que quienes compraron droga en estas últimas 24 horas "tienen que descartarla" , al participar de los operativos que se desplegaban en el partido de Tres de Febrero en busca de los responsables de comercializar una partida de cocaína de alta toxicidad .

"La información que tenemos es que son vendedores que están en pasillos y no es la mejor hora. Estamos trabajando para sacarla de circulación", agregó el ministro.