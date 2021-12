Un legislador de Espert impulsa un proyecto para derogar el pase sanitario en Buenos Aires

Nahuel Sotelo, Diputado provincial por el frente Avanza Libertad, informó este jueves que presentó un proyecto de declaración para que "el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes arbitre los medios necesarios para dejar sin validez la aplicación del Pase Sanitario Libre de Covid "

Sotelo en los argumentos del proyecto menciona al Articulo 19 de la Constitución Nacional que establece "Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe" y hace hincapié en la Resolución del Ministerio de Salud que indica que la vacunación es optativa y no hay obligatoriedad alguna.

El diputado liberal comentó "Es una locura que te quieran obligar a usar algo que en primera instancia es opcional. Es como si te dijeran que a partir de mañana no podes ir a trabajar, ir a los supermercados o al teatro si no donaste sangre. Algo optativo y opcional quieren llevarlo a la obligatoriedad de la noche a la mañana para que los políticos se sientan que tienen todo el poder y encima poder cobrar multas. Una locura" afirmó.

En los fundamentos del proyecto también indico que "La medida del 'pase sanitario' bien podría ser tomada como una medida totalitaria ya que implícitamente se crean en la sociedad, ciudadanos de 'primera' y 'segunda' clase, donde unos poseen más derechos que otros".

Sobre esto Nahuel Sotelo afirmó que "el Gobierno esta creando verdaderamente clases de ciudadanos, esto se vuelve completamente discriminatorio ya que unos poseen más derechos que otros y en este contexto el trato de igualdad ante la ley deja de existir".

El legislador también comento que "al gobierno de Kicillof le gusta sentirse todo poderoso, pero para eso están los cuerpos legislativos y espero que los diputados de las otras fuerzas opositoras aprueben el tratamiento en la sesión extraordinaria de este proyecto".

El proyecto fue acompañado por el bloque Avanza Libertad en su totalidad, con la firma de Constanza Moragues y Guillermo Castello. También sorprendió el acompañamiento de una diputada de Juntos, Catalina Buitrago.