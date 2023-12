Un funcionario clave de Milei destrozó a la CGT: "Defienden una ley de Menem"

Uno de los puntos más relevantes del mega DNU publicado este jueves por la gestión de Javier Milei en busca de desregular la economía es el que refiere a las indemnizaciones laborales.

El DNU "autoriza a las convenciones colectivas a explorar mecanismos de indemnización alternativos a cargo del empleador" y reduce la base de cálculo de estas al dejar de considerar el pago del aguinaldo.

Así lo dispone el Decreto: "Se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor".

Y, respecto al aguinaldo, explicita: "La base de cálculo de esta indemnización no incluirá el Sueldo Anual Complementario, ni conceptos de pago semestral o anual".

Frente a esto, el nuevo secretario de Trabajo, Omar Yasin, dialogó por primera vez con la prensa para aclarar cómo afecta a los trabajadores esta medida y apuntó contra la CGT y otras entidades sindicales por su oposición al decreto: los detalles.

Omar Yasin.

Indemnizaciones y reforma laboral: qué dijo Omar Yasin

En diálogo con Radio Mitre, el secretario de Trabajo defendió las reformas laborales dispuestas en el DNU de Javier Milei y priorizó la generación de trabajo por sobre las regulaciones a este.

"Lo que no puede tener el derecho del trabajo es regulaciones que no favorezcan que se genere trabajo, el derecho al trabajo no puede ser un estorbo para que tomen trabajadores", aseveró.

En este sentido, Yasin fue consultado sobre las modificaciones a las indemnizaciones, entre ellas, la quita del aguinaldo para el cálculo de la base y la eliminación de la obligatoriedad de pagar doble indemnización en caso de echar a un trabajador no registrado o de registrado "modo deficiente" (Ley 25.323).

"Se mantiene la indemnización por despido de la ley de contrato de trabajo del año 1974", señaló el funcionario, quien aseguró que "no existe ningún derecho de ningún trabajador que se afecte con esta normativa".

"Lo que sí cambia es a lo que la gente le dice multas, que son indemnizaciones en favor del trabajador cuando existe alguna deficiencia en la registración", aclaró sobre la derogación de la Ley 25.323 dispuesta en el artículo 55 del DNU de Milei.

Con este, señala Yasin, "cualquier trabajador que estuviese mal registrado, incluso si ingresó un día antes de lo que está registrado, o si se pagan unos pesos más de lo que dice el recibo o los registra una persona que no es el empleado, eso la ley lo consideraba una deficiencia en la registración".

Ahora, con este DNU y con la derogación de esta ley, se eliminó la obligatoriedad de pagar doble o triple indemnización en estos casos, lo que -según el secretario de Trabajo- beneficia a las PyMes, las más afectadas por juicios laborales.

Yasin apuntó contra la CGT.

"Van a poder tomar trabajadores sin temor, ahora tenemos previsibilidad: si una empresa tiene cinco o 10 trabajadores sabe de antemano lo que tiene que pagar si se produce el despido de alguno de ellos", señaló.

Finalmente, apuntó con la CGT y los sindicatos que se posicionaron contra el DNU publicado ayer por Milei: "La letra de la norma irrita a algunos sindicalistas que están acostumbrados a estas prácticas aberrantes, eso no es democracia", aseveró.

En esta línea, les pidió también a los referentes sindicales "que no mientan", ya que, aseguró, "el monto de la indemnización se mantiene, es el que se estableció en 1974, no mientan, no baja ningún derecho de ningún trabajador".



Y, para cerrar, criticó que "defienden una ley de [Carlos] Menem" establecidas en la Constitución del año 1994 pese a que los sindicatos se alejan ideológicamente del expresidente.