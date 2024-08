Un expresidente del BCRA criticó la política monetaria de Milei: "El Gobierno debe..."

En un contexto internacional con elevada volatilidad y riesgos geopolíticos, Mario Blejer , economista y expresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante el gobierno de Eduardo Duhalde, ha señalado que la situación económica de Argentina podría verse complicada de no realizar adaptaciones al programa económico.

Blejer subrayó que la volatilidad internacional se debe a un aumento de los riesgos globales, influenciados por conflictos como los de Medio Oriente, Ucrania y Taiwán, así como por la incertidumbre política en Estados Unidos ante las próximas elecciones.

Mario Blejer

Según el economista, aunque estos factores no son nuevos, su confluencia en un mismo período ha generado una percepción de falta de control sobre los eventos: "Hay más elementos sobre los que uno no tiene control y que varían más rápido. No hay un origen puramente económico, hay un contexto geopolítico en el que ha aumentado la percepción de riesgo".

El impacto de la crisis global en la Argentina

Además, advierte sobre la posibilidad de recesión si la Reserva Federal (Fed) no maneja adecuadamente la situación en el país norteamericano: "Si la Fed sigue manteniendo la tasa de interés relativamente alta, puede haber un problema. La Fed tendría que bajar la tasa en la próxima reunión", indicó.

Actualmente, la Fed enfrenta el dilema de mantener las tasas altas para controlar la inflación o bajarlas para evitar una recesión, lo que genera una presión adicional sobre la economía global y, por ende, sobre Argentina.

En ese marco, la reciente subida de tasas en Japón -que Blejer considera altamente premeditada- también añade presión sobre los mercados globales, lo que encarece el financiamiento y mantiene alto el riesgo país pese de algunos avances en el manejo de la economía,

Con lo que destaca: "Los inversores todavía no están convencidos de que realmente se va a resolver el problema de la Argentina". También fue consultado sobre si se puede llegar a una inflación de 0% mensual para fin de año, a lo que respondió: "Se puede, como cualquier cosa, pero no tiene lógica pagar el precio".

Para ello se debe tener, "una acción fiscal exagerada y subiendo todos los impuestos. Se puede, pero no es lo lógico. Con que llegue a una inflación mensual del 1%, también va a estar muy bien para continuar la transición".

Reformas estructurales y estrategias para mitigar las crisis externas

Para Blejer hay que absorber los shocks externos, por lo que el Gobierno debería mantener la coherencia en sus políticas y ser flexibles: "El Gobierno tiene que ser consistente con hacer las cosas que tiene que hacer, y seguir adelante haciendo algunas adaptaciones".

Y recomendó: "Yo no intervendría demasiado en el mercado paralelo. El sistema como funcionó hasta ahora estaba bien. No veo ninguna necesidad de usar las reservas para sacar pesos de circulación".

Asimismo, recalca la importancia de acumular reservas para garantizar la estabilidad del tipo de cambio y reducir la brecha cambiaria, un reflejo directo del cepo: "El cepo actual es mucho menos restrictivo que hace solo tres meses", y agregó, "No creo que haya una dicotomía marcada en este momento" lo que sugiere que las condiciones actuales requieren de otro objetivo.

En ese sentido reconoció la necesidad de un tipo de cambio más alto para fortalecer las reservas del país: "Sí, se necesita un tipo de cambio más alto para acumular reservas, pero ese tipo de cambio más alto lo podrían tener también eliminando el cepo, reduciendo la restricción" , explicó.

Sin embargo, también subrayó que para eliminar el cepo cambiario, es esencial contar con un acceso adecuado a las reservas. "Por eso, si la situación internacional es más complicada, el acceso al crédito en general de todo el mundo, incluyendo la Argentina, es más difícil" , advirtió en diálogo con La Nación.

Blejer cree que es posible implementar estas reformas sin contar con una cantidad suficiente de dólares, pero solo si las medidas se adoptan de manera ordenada: "Hay tiempo si las cosas se hacen de forma ordenada -una idea de la dirección en la que van las cosas-. Esa es la forma como el resto de los países de América Latina eliminaron la inflación" .

La clave del éxito económico a largo plazo radica en las reformas estructurales, como la reforma laboral, que permitirían mejorar la eficiencia y reducir los costos laborales: "Es importante porque va a eliminar una gran cantidad de problemas que tiene el mercado de trabajo, por los cuales la mano de obra en la Argentina es cara".

No obstante, reconoce que el tiempo es un factor crítico y que los resultados no se verán de inmediato: "Lo que más me preocupa es que no puedan evitar que la reacción del público sea negativa mientras se hace el ajuste", concluyó Blejer.