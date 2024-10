Últimos días para inscribirse en las Becas Progresar: el Gobierno anunció la fecha de cierre de 2024

Progresar nivel superior (incluye Enfermería)

- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI. - Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años de edad. - Estudiantes avanzados: hasta 30 años. - Estudiantes de enfermería: sin límite de edad. - La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478. - Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción. - Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar. - Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar. - Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad. - Participar en las actividades complementarias que el programa determine.