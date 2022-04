Últimas noticias ANSES: empezó el pago del bono para jubilados y pensionados, activan dos aumentos para AUH y AUE y Potenciar Trabajo con suba y fecha de cobro confirmada

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activa desde este lunes 18 de abril, el pago de un bono de hasta $ 6000 para jubilados y pensionados , con haberes inferiores a $ 38.630,40.

Sin IFE 4 y tras los feriados de Semana Santa , la suma complementaria se liquidará según la terminación del DNI, en las cuentas bancarias de cada uno de las y los beneficiarios.

En tanto, las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social ya cuentan con las fechas de cobro con aumento de mayo 2022.

Bono jubilados ANSES: calendario de pago





ANSES paga hoy lunes 18 de abril, el bono de hasta $ 6000 para jubilados y pensionados con DNI finalizados en 0 y haberes inferiores a $ 38.630,40.

¿Cuándo se cobra el bono de $6000 para jubilados?

DNI terminados en 0: lunes 18 de abril

DNI terminados en 1: martes 19 de abril

DNI terminados en 2: miércoles 20 de abril

DNI terminados en 3: jueves 21 de abril

DNI terminados en 4: viernes 22 de abril

DNI terminados en 5: lunes 25 de abril

DNI terminados en 6: martes 26 de abril

DNI terminados en 7: miércoles 27 de abril

DNI terminados en 8: jueves 28 de abril

DNI terminados en 9: viernes 29 de abril





¿Cómo saber si cobro el bono de 6000?

ANSES paga el bono extraordinario de hasta $ 6000 a jubilados y pensionados con haberes inferiores a $ 38.630,30.

Así, las y los beneficiarios que cobren el piso mínimo de $ 32.630,40, recibirán el 100% del extra ($ 6000) complementario , para alcanzar así el tope máximo de $ 38.630,40.



¿A QUIÉNES SE PAGA EL BONO DE ANSES?





ANSES pagará un bono de hasta $ 6000 desde este lunes 18 de abril, según la terminación del DNI a:



a. Los beneficiarios y las beneficiarias de las prestaciones previsionales del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) a que refiere la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias;

b. Los beneficiarios y las beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias;

c. Los beneficiarios y las beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo del organismo previsional.

¿CÓMO SE PAGA EL BONO ANSES DE ABRIL 2022?





El artículo 3 del Decreto 180 de ANSES, dispone el pago de un bono extraordinario equivalente a $ 6000, para aquellos y aquellas titulares cuyos haberes no superen la jubilación mínima de $ 32.630,40 .

En tanto, para quienes en la suma de todas las prestaciones vigentes perciban un importe superior a la mínima, "el subsidio extraordinario será igual a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $ 38.630,40".

AUH ANSES: CALENDARIO DE PAGO DE MAYO 2022 CON DOS AUMENTOS CONFIRMADOS



ANSES activará el próximo lunes 9 de mayo el nuevo calendario de pago para las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) , según la terminación del DNI.

Las sumas, que se mantendrán en los valores actualizados en marzo pasado, adicionarán otros dos extras con aumentos confirmados: Tarjeta Alimentar (ahora Programa Alimentario) y Programa Hogar.

AUH ANSES: CALENDARIO DE COBRO DE MAYO 2022





DNI terminados en 0: lunes 9 de mayo

DNI terminados en 1: martes 10 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 11 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 12 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 13 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 16 de mayo

DNI terminados en 6: martes 17 de mayo





FERIADO NACIONAL POR CENSO 2022

DNI terminados en 7: jueves 19 de mayo

DNI terminados en 8: viernes 20 de mayo

DNI terminados en 9: lunes 23 de mayo

TARJETA ALIMENTAR PARA AUH ANSES: CALENDARIO DE PAGO de mayo 2022





El Ministerio de Desarrollo Social activará desde el lunes 9 de mayo, el nuevo calendario de cobro de la Tarjeta Alimentar (ahora Programa Alimentario) con aumento del 50% para las beneficiarias de la AUH.

¿Cuándo se cobra el aumento de la tarjeta alimentar?

El Ministerio de Desarrollo Social liquidará en mayo 2022 los nuevos valores con aumento de la Tarjeta Alimentar , en sus tres categorías:

Tarjeta Alimentar para madres o padres con un hijo menor de 14 años: $ 9000;

$ 9000; Tarjeta Alimentar para madres o padres con dos hijos menores de 14 años: $ 13.500;

$ 13.500; Tarjeta Alimentar para madres o padres con tres hijos o más, menores de 14 años: $ 18.000.





Potenciar Trabajo: con aumento confirmado, ¿cuánDO cobro en mayo 2022?

El Ministerio de Desarrollo Social activará desde el próximo jueves 5 de mayo, el nuevo calendario de cobro para las y los titulares de Potenciar Trabajo, con aumento del 18% correspondiente a los haberes devengados de abril.

Potenciar Trabajo, ¿cuánto cobro en mayo 2022?



El monto a pagar para las y los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social se encuentra determinado por el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

"La cuantía inicial de la prestación corresponderá al cincuenta por ciento (50%) del SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL establecido por el CONSEJO DEL SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL vigente a la fecha de creación del presente PROGRAMA, pudiendo ser modificada o actualizada por el Ministerio de Desarrollo Social. El pago de la prestación se realizará con periodicidad mensual" , detalla el reglamento oficial.

Desde mayo (liquidación de abril) esta suma asciende a $ 19.470.

AUMENTO POTENCIAR TRABAJO 2022: CALENDARIO DE COBRO