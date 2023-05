La Argentina y Ucrania negocian en estos días la firma de un documento conjunto para relanzar las relaciones bilaterales , avanzar en la ayuda económica para la reconstrucción de ciudades destruidas por la invasión de Rusia y buscar la eventual cooperación militar a Kiev en lo que constituye "la necesidad de lograr una paz justa y duradera" según adelantó el embajador ucraniano en Buenos Aires Yurii Klymenko.

El nuevo embajador de Ucrania en Buenos Aires llegó en febrero pasado y su presencia en la Argentina apunta a fortalecer los lazos para dar con un objetivo del presidente Volodímir Zelenski: sumar un apoyo fuerte de América latina en la dura guerra que los ucranianos libran contra Rusia.

A lo largo de una entrevista con El Cronista el embajador Klymenko adelantó que su gobierno negocia con el canciller Santiago Cafiero la firma de un documento que, a su entender, "puede ser crucial para defender la libertad necesitamos con intercambio comercial, armamentos y la ayuda que contamos de Argentina".

Hasta ahora la embajada de Ucrania estaba manejada por el Encargado de Asuntos Políticos, Sergii Nebrat. Pero con la llegada de Klymenko el gobierno de Kiev quiere darle un nuevo impulso a las relaciones bilaterales en un país clave para Ucrania ya que la Argentina tiene relaciones estrechas con Rusia.

-¿Cuál es el objetivo de su misión en Argentina y qué perspectivas en el largo plazo hay de la guerra en Ucrania?

-Esta guerra podría continuar mucho más porque Rusia está interesada en conquistar completamente mi país. Para lograr esa meta va a hacer todo lo posible. Ellos empezaron a lanzar ataques masivos contra objetivos civiles, infraestructura crítica, hospitales, escuelas y no van a parar en esto. Rusia hoy no quiere la paz sino que quiere una tregua para adquirir más armamentos y para lanzar nuevos ataques. No están interesados en la paz verdadera. Ucrania está interesada en una paz justa, duradera y real. Por eso esperamos que Argentina siga apoyando en Naciones Unidas por esta paz. Este es mi objetivo aquí. También contamos que Argentina pueda involucrarse en varios puntos de búsqueda de la paz junto con otros países.

Ucrania pidió al gobierno argentino apoyo por la reconstrucción de las ciudades bombardeadas por Rusia

-¿Hay intenciones de avanzar hacia algún acuerdo con Argentina? ¿Qué mandato recibió del presidente Zelenski?

-Ucrania está interesada en profundizar las relaciones con Argentina a quien considera uno de los líderes en la región de América latina. Haré todo lo posible para profundizar las relaciones bilaterales. Confiamos en que Argentina siga apoyando a Ucrania por la búsqueda de una paz duradera. Por eso estamos finalizando un documento conjunto que contemplará una hoja de ruta de las relaciones bilaterales.

Klymenko dijo que Rusia no quiere el final de la guerra

-¿De qué se trata ese documento conjunto que están negociando?

-Esto contemplará diferentes aspectos en la esfera de comercio y economía. Hay un borrador que se está trabajando con la Cancillería argentina para acordar esa hoja de ruta. Confiamos acordar este documento que prevé la celebración de la sexta reunión de la comisión mixta entre argentina y Ucrania en la esfera de comercio. La idea es armar este evento lo más pronto posible junto con el foro empresarial. La última reunión de este tipo tuvo lugar hace 16 años. Necesitamos activar este foro.

-¿Este documento contempla la ayuda de Argentina por la reconstrucción de ciudades bombardeadas?

-El documento también p revé un apoyo de Argentina de la reconstrucción de Ucrania. En nuestros contactos con el gobierno argentino hemos pedido a Argentina involucrarse en los esfuerzos dirigidos a ayudar a Ucrania en su reconstrucción. Es que hay muchas ciudades e infraestructuras completamente destruidas por la agresión rusa. Hay organismos internacionales involucrados en esa reconstrucción.

-¿Hay predisposición de Argentina teniendo en cuenta que el gobierno de Alberto Fernández tiene una relación cercana con Rusia?

-Sí, veo predisposición en ayudar a Ucrania del lado de Argentina. Hay un sentimiento creciente del carácter agresivo de Rusia contra Ucrania. E stá claro que hay un régimen terrorista de Rusia que quiere conquistar completamente mi país y lleva adelante un genocidio contra el pueblo ucraniano.

Ucrania denunció el ataque de Rusia a objetivos civiles

El apoyo de Argentina a Ucrania va a crecer sin dudas. Los que apoyan la paz en Ucrania apoyan el derecho internacional y la libertad que es una palabra muy importante para nuestros países al igual que la defensa de la soberanía y los derechos humanos. Hay potencial para profundizar nuestras relaciones. El canciller Cafiero participó en una mesa dedicada a la paz en Ucrania en el marco de la cumbre de democracia en Estados Unidos y allí dijo que la paz justa en Ucrania es posible si se mantienen los principios de la carta de Naciones Unidas.

-¿En ese documento está contemplado el pedido de sanciones a Rusia y armas a Argentina?

-Es muy importante para Ucrania e l tema de las sanciones contra Moscú para alcanzar la paz ya que no permitirán a Rusia la producción de armas . Sabemos de la posición de América latina respecto de las sanciones pero al mismo tiempo explicamos que las sanciones contra Rusia son muy importantes para frenar los ataques y el genocidio. Pueden ser un instrumento eficaz las sanciones económicas.

-¿Y en el campo militar esperan armamentos de Argentina?