Ucrania pidió más apoyo a la Argentina para mediar en el conflicto con Rusia

En una reunión de una hora y media que ambas partes calificaron como "muy positiva" el encargado de Negocios de la embajada de Ucrania en Buenos Aires, Sergiy Nebrat, reclamó hoy al vicecanciller Pablo Tettamanti que "la Argentina muestre un mayor apoyo" a Kiev para frenar la embestida bélica de Rusia a la vez que planteó que el presidente Alberto Fernández puede ser un "actor clave" para acercar posiciones con Vladimir Putin.

En la Casa Rosada rápidamente pusieron paños fríos: desde Presidencia remarcaron que pretenden mantener "la neutralidad en el caso de Ucrania y apelar desde afuera a la solución pacífica de controversias"

Luego del encuentro que se realizó en la Cancillería por pedido de Ucrania, Nebrat expresó a El Cronista que "hemos pedido a Argentina un mayor apoyo a nuestro país en estos momentos y queremos contar al gobierno argentino como amigo y aliado".

Por otra parte, el diplomático ucraniano que se reunió con el vicecanciller Tettamanti en el palacio San Martín dijo que "Argentina tiene buena voluntad por lograr la paz y por eso le pedimos un mayor apoyo".

Así, el Encargado de Negocios de Ucrania en Buenos Aires sostuvo que el presidente Alberto Fernández es "considerado un gran amigo" y evaluó que por su llegada a Putin podría ser importante su rol en esta crisis. De todas formas, Nebrat evitó avanzar en esta cuestión y dijo que una eventual intervención de Argentina por la paz "dependerá en gran medida de lo que finalmente haga Rusia".

Las expresiones de Nebrat se dieron un día después de que el gobierno argentino emitiera un tibio comunicado en el que instó a las partes a alcanzar la paz en la región y evitar un conflicto bélico.

A la vez, el diplomático ucraniano había explicado ayer a El Cronista que "el presidente Alberto Fernández tiene muy buen diálogo con Rusia y también como presidente de la Celac puede ser de mucha ayuda para llegar a Vladimir Putin y frenar la invasión rusa en Ucrania".

No fueron solo palabras de deseo. Nebrat está convencido de que "Argentina puede ser un gran aliado y amigo" en la resolución de este confliucto.

Nebrat no se reunió con el canciller Santiago Cafiero porque por protocolo no le corresponde ya que no es embajador. Pero en la reunión con Tettamanti entregó una carta con el discurso que emitió el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy el 19 de febrero pasado. Allí se exige a Rusia que frene la escala militar y propone una solución pacífica al conflicto.

Para el diplomático ucraniano no hay dudas de que Rusia busca "reestablecer el orden imperial de la Unión soviética con toda esta presencia militar en Ucrania".

Si bien Nebrat calificó ayer como "inoportuno" el viaje que recientemente hizo Alberto Fernández a Moscú en medio del desplazamiento de tropas rusas a Ucrania. Pero hoy no habló de ello con Tettamanti.

El encargado de Negocios de la embajada de Ucrania también recordó que su país apoyó en todo momento a la Argentina en el reclamo de soberanía en las islas Malvinas. "Entendernos que aquí hay una situación similar dónde un país está violando los acuerdos de naciones unidas e invadiendo la soberanía de un país y por ello esperamos la misma ayuda de Argentina que dimos nosotros por las Malvinas", añadió Nebrat.

Para el diplomático ucraniano el desarrollo de una guerra en Ucrania con Rusia podría afectar la economía de la Argentina en términos de comercio, aumento de alimentos y del petróleo. Pero Nebrat no se anima a exigir sanciones de parte de Argentina a Moscú. "Esa es una decisión soberana de la cual no podemos intervenir", aclaró.

Tampoco el diplomático de Ucrania se animo a aventurar cuánto puede afectar la falta de apoyo a Ucrania de parte de Argentina en medio de las negociaciones con el FMI por la deuda.

Nebrat insistió en que resultará "muy importante" un apoyo de Argentina a Ucrania en éstos momentos y una intervención de diálogo de Alberto Fernández con Putin para alcanzar una solución pacífica. Para esto, Nebrat subrayó: "el presidente Alberto Fernández puede ser un actor importante en todo este conflicto".

Ucrania ya hizo otros pedidos a la Argentina para que apoyen su situación aunque aún no hay respuesta alguna. Mañana Nebrat llevará un nuevo reclamo a la Cancillería y junto con ello la carta del presidente Zelenskyy en la que termina diciendo: "Ucrania quiere la paz u el mundo no quiere pelear".