Trump vuelve al poder y en LLA piensan en un eje regional con Milei

El regreso de Donald Trump al poder en los Estados Unidos despierta todo tipo de expectativas en el gobierno de Javier Milei. Desde aquellos que creen que su mano le abrirá a la Argentina un respaldo internacional clave, a la hora de avanzar en la arena multilateral donde Washington retiene poder de veto y decisión -no importa cuánto denosten ambos el globalismo-, hasta los más dogmáticos, que se ilusionan con la consolidación de un nuevo eje continental que arrase con la cultura woke y sus fuerzas políticas en América.

Pero también hay quienes miden con más racionalidad que emoción las promesas y las señales que Trump viene dando desde su campaña y, en particular, tras su victoria del 5 de noviembre pasado. Y entienden que el vínculo con el gobierno libertario podrá avanzar sobre determinados capítulos -como la política exterior, con el caso Venezuela- pero en otros -como el comercial- posiblemente emerjan fricciones con el proteccionismo trumpista.

"No suena igual que aquel primer mismo Trump", repiten. Y nadie se juega, ni en Buenos Aires ni en Washington hasta donde viajó El Cronista, si esta versión 2.0 potenciada es una impostura para descolocar a rivales internos y externos antes del inicio de su administración o si lo que asoma en el horizonte de una Washington sumida en una ola de frío polar es una "presidencia de revancha" como la dio en llamar esta semana el New York Times . "

"Mañana (por el lunes 20) se correrá el telón de años de declive", prometió Trump en su último Rally MAGA de la Victoria con seguidores antes de prestar juramento como el mandatario número 47.

" Creo que la relación entre Trump y Milei, personalmente, es muy buena. Definitivamente la química está ahí. Sólo depende de cuánto quieren hacer con esa relación ", reflexiona ante El Cronista, Ryan Berg, director del Programa Americano en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Puntualiza que Milei busca apoyo con el Fondo pero también explorar una asociación estratégica en torno a los minerales -con foco en el litio y el cobre- y "será interesante ver si Trump le dará esas cosas". Y aunque no descarta la posibilidad de un acuerdo de libre comercio ya que " sería una de las maneras en que los Estados Unidos pueden intentar competir con China y obtener más oportunidades para las empresas de los Estados Unidos ", señala que aún subsisten dudas con la Argentina más allá de Milei para una integración semejante.

"A unque Milei ha hecho un gran trabajo para tratar de estabilizar el país y los inversores están empezando a mirar a Argentina de nuevo como un 'nuevo amor' en la región, muchos aún la ven como un 'niño problemático'. No se ha revertido por completo esa reputación de instabilidad. Entiendo que Argentina debe continuar construyendo su reputación antes de que los Estados Unidos considere entrar en negociaciones de comercio con ella ", sostiene Berg. En vez de ello, apuesta por una opción intermedia, como un acuerdo de inversiones y comercio limitado a ciertas áreas de la economía argentina donde su país tiene interés.

Desde la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham) definen la IED como " inconsistente con el nivel potencial de inversiones que tiene un país como la Argentina ". Y eso pese a que un informe de Abeceb cataloga a Estados Unidos como el principal inversor del país, con u$s 30.000 millones y una participación que supera el 18% del total. Los porcentajes indican que casi un tercio de esa IED se destina a la extracción de petróleo crudo y gas natural (u$s 9.278 M), seguida por la industria manufacturera (u$s 6.327 M), telecomunicaciones (u$s 3.229 M) y el comercio automotriz (u$s2.515 M).

"Entiendo que el vínculo personal entre los presidentes va a ayudar a la hora de ciertas decisiones en lo financiero. Pero en lo económico veo otro gobierno proteccionista donde aún hay que esperar las próximas resoluciones de Trump. La política proteccionista se va a aplicar, lo que tengo duda es la dimensión", desliza en diálogo con El Cronista el CEO de Amcham, Alejandro Díaz.