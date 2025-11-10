El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, brindó una conferencia de prensa junto al director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, en la que hablaron sobre la situación económica y, además, brindaron detalles sobre el proyecto fiscal que el oficialismo provincial busca aprobar en la legislatura. Ambos, acompañados por el presidente del BaPro, Juan Cuattromo, repasaron distintos indicadores y señalaron una “fuerte recesión económica, de caída de los ingresos, de caída del consumo y de problemas de la gente para llegar a fin de mes”. “Las familias se terminan endeudando con la tarjeta de crédito, pasan a ser deudores morosos y generan una bola de nieve que ya no saben cómo llevar adelante. Esta situación lamentable se está viviendo en Argentina y obviamente también en nuestra provincia”, dijo Bianco. Sin embargo, el nudo de la presentación estuvo en la presentación realizada por el titular de ARBA respecto de la Ley Impositiva 2026 que por estos días se tramita en la Legislatura Bonaerense. En la propuesta se elimina la cuota adicional en los impuestos Inmobiliario Urbano y Rural, no se incrementan las alícuotas de Ingresos Brutos en ninguna actividad y se mantiene el esquema de alícuotas reducidas y alícuotas incrementadas, que, según afirman, beneficia a 46.000 pymes. Respecto al impuesto Automotor, Girard dijo que se estábajando “nominalmente la patente al 75% de las y los propietarios de vehículos”. “Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que este año, gracias a una reformulación de las tablas que recompone la equidad, protege a los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre ellos”, explicó. Asimismo, añadió que en 2026 el impuesto Automotor se pagará en diez cuotas (en lugar de en cinco como hasta ahora), a fin de brindarles a las familias una mayor previsibilidad a la hora de organizar sus economías; la primera de estas cuotas se abonará en marzo. La alícuota mínima será del 1% y la máxima del 4,5%, lo que ubica a la provincia de Buenos Aires entre las jurisdicciones con patente más baja del país. Girard destacó que “esta medida forma parte de una ley que acompaña a quienes producen y trabajan, reduce la carga sobre los patrimonios medios y reafirma el principio de que paguen más quienes más tienen, para que todas y todos podamos vivir mejor”. En promedio, la reducción del impuesto es del 31% y la participación del automotor en la torta de la recaudación cae de un 8% en 2019 a un 5% proyectado para 2026, según datos oficiales. Para un Fiat Cronos Drive modelo 2023, cuya valuación fiscal lo ubica dentro del tramo medio de la nueva escala del Impuesto Automotor, la alícuota vigente pasa del 5% al 3% en 2026. Esto implica una reducción del 34,3% en el monto del impuesto que deberá abonar su propietario. En el caso del Volkswagen Polo Track modelo 2024, también ubicado en el mismo rango de valuación, la alícuota se reduce del 5% al 3%, con una baja de hasta el 54,7%. Para el Volkswagen Polo Track modelo 2025, cuya valuación lo posiciona en un tramo superior, la alícuota descenderá del 5% al 4%, lo que representa una reducción del 55,7% en el impuesto a pagar. Ante la consulta de El Cronista, desde Arba explicaron que “en términos reales” nadie pagará más. “Nominalmente, son aquellos que les había aplicado el tope el año pasado y que la falta de Ley Impositiva no los distorsionó tanto. Entonces la mayoría saltó de escala y pasó a pagar una alícuota del 5%, pero como había topes en algunos casos no se trasladó totalmente al impuesto”, dijo. “Este año quienes tuvieron ese ‘beneficio’ son los menos favorecidos, por ponerlo de alguna manera”, añadieron. Como ejemplo, pusieron el caso de un Fiat Palio Atractive 5 puertas de 2017. Ese coche pagó 121.909 pesos en 2025, pasará a 131.742 en 2026. “Este auto pagará un poquito más nominalmente, pero menos que la infla acumulada. Algo importante, es que para el año que viene la patente se mensualizará. Se abonará desde marzo en 10 cuotas (ahora son 5)”, subrayaron.