Tras su pelea, el inesperado elogio de Larreta a Milei: "Hay que reconocer..."

Tras lanzar su candidatura para las elecciones legislativas, el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, brindó una entrevista y, a pesar de las grandes diferencias, elogió al presidente Javier Milei.

"Hay que reconocer lo que está bien. La estabilidad económica está bien, que lo podíamos haber hecho con bisturí en vez de con motosierra , pero no desmerece haber bajado la inflación", señaló el excandidato presidencial en diálogo con Radio Con Vos.

Si bien sostuvo que no se puede obviar la parte económica, marcó distancias con la administración de La Libertad Avanza (LLA). " No estoy de acuerdo con estas peleas culturales, no estoy de acuerdo que un presidente venga a imponer cuál es la cultura que tiene que tener nuestra sociedad. No estoy de acuerdo con la agresión ", señaló.

Y sumó: "Estructuralmente no estoy de acuerdo con este Gobierno más allá de la estabilidad, que está bien. Lo que dijo ayer que Ucrania no sufrió una invasión (por la abstención de Argentina en la votación de la ONU), no estoy de acuerdo con el rumbo, la Argentina necesita un camino de desarrollo".

En otro tramo de la entrevista, Larreta cuestionó la elección de Jorge Macri como su sucesor en la Ciudad. "Jorge era parte de mi gabinete, estuvo dos años en el gobierno conmigo, con lo cual también era parte del equipo que yo tenía. Pero había otros candidatos. Yo estaba tan concentrado en la [elección] presidencial que te diría, subestimé o no le di la bola la importancia que tenía a la continuidad de la ciudad", apuntó.

Larreta elogió a Milei y cuestionó que Jorge Macri haya sido su sucesor como jefe de Gobierno porteño

No obstante, recordó que en las PASO de 2023 atravesó "un proceso personal" tras perder la interna con Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad. Incluso, afirmó que se "obsesionó con el armado político" de Juntos por el Cambio.

Qué dijo Larreta sobre su candidatura para las elecciones legislativas

El lunes por la tarde, Horacio Rodríguez Larreta anunció que será candidato en las elecciones legislativas de este año y lanzó duras críticas al PRO.

" Buenos Aires ya no es lo que era. Es hora de decirlo y de aceptarlo ", apuntó el exjefe de Gobierno, quien tomó distancia de la actual gestión.

Consultado sobre qué rol adoptará en los comicios, Larreta no brindó mayores precisiones al respecto. " Si voy a diputado, legislador o senador, mi electorado es la Ciudad, me votan los porteños , puede ser de un lado o del otro. Es arrancar de abajo, es lo que me toca", expresó.

Y cerró: "No tengo otra respuesta, sabemos las fechas de la elección hace dos días, salí a hablar porque ya se definió el proceso electoral".